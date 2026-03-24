Anthony Gordon afirma que el Sunderland «no es un equipo muy bueno» en comparación con el Newcastle tras la «frustrante» derrota en el derbi Tyne-Wear disputado en St James' Park

En declaraciones a los medios del club, Gordon no se anduvo con rodeos a la hora de valorar al rival y afirmó: «Lo frustrante es que, en mi opinión, no son un equipo muy bueno en comparación con nosotros. No deberíamos haberles perdido. Jugar fuera de casa es obviamente más difícil porque ellos cuentan con la afición, el ambiente y un poco más de presión, pero en casa no deberíamos haber perdido ese partido. No con la primera parte que hicimos, pero, una vez más, no hemos estado a la altura al inicio de las segundas partes y es un problema recurrente.

«La verdad es que no fue suficiente, no hay excusas. Estuvimos bien durante 45 minutos, algo que ha ocurrido con demasiada frecuencia esta temporada; de hecho, lo sabíamos antes del partido y habíamos estado intentando trabajar en ello. El inicio de la segunda parte no fue lo suficientemente bueno y ellos fueron el mejor equipo en la segunda parte».