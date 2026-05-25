Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
GFX Rebekah Vardy Coleen RooneyGetty/GOAL
Donny Afroni

Traducido por

«¡Antes se congelará el infierno!» - Rebekah Vardy insiste en que «nunca, jamás» se disculpará ante Coleen Rooney por el escándalo de «Wagatha Christie»

J. Vardy
W. Rooney
Premier League
Showbiz
Manchester United
Leicester

Rebekah Vardy reavivó su disputa con Coleen Rooney al asegurar que «el infierno se congelará» antes de que pida perdón por la filtración a los medios. Aunque un juez del Tribunal Superior le dio la razón a Rooney en el caso conocido como «Wagatha Christie», la esposa de Jamie Vardy, estrella del Leicester City, insiste en su inocencia.

  • Vardy sigue defendiendo su inocencia

    Al comentar las repercusiones del juicio «Wagatha Christie», la mujer de 44 años reiteró que no acepta la sentencia. Aunque la jueza la declaró responsable de filtrar información privada a la prensa, ella se mantiene firme.

    «Acepto la sentencia, pero sigo creyendo que se equivocó», declaró a The Telegraph. Sobre una posible reconciliación con Coleen, esposa de Wayne Rooney, fue tajante: «Nunca me disculparé por algo que no hice; antes se congelará el infierno».

    • Anuncios
  • Leicester City FC v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jamie Vardy se pronuncia sobre la imagen de «villano» que se le atribuye

    La saga no solo afectó a las dos mujeres; también provocó la ruptura entre los exdelanteros ingleses Vardy y Wayne Rooney. El icono del Leicester City rompió su silencio para defender a su esposa ante la percepción pública generada tras el juicio. Jamie rechazó la idea de que Rebekah fuera la villana, pese al intenso escrutinio mediático.

    «Que la gente piense que Bex era la villana es una mierda, pero quienes la conocen saben la verdad», afirmó. «Fue duro verla sufrir. Como marido, solo podía estar ahí para ella. Becky es fuerte; si no, esto la habría destrozado».

  • Reviviendo la operación encubierta «Wagatha Christie»

    En 2019, Coleen bloqueó a todas sus contactos menos a Vardy y publicó historias falsas para descubrir quién filtraba su contenido de Instagram al diario The Sun. Al comprobar que la información llegaba al periódico, concluyó: «Es... la cuenta de Rebekah Vardy».

    En julio de 2022, la jueza Steyn falló a favor de Coleen tras considerar «no creíbles» partes importantes del testimonio de Vardy y «manifiestamente incoherentes» algunos argumentos de su defensa. Pese a ello, Vardy asegura haber dejado atrás la polémica: «Se acabó. No voy a vivir en el pasado. Estoy harta».

  • Pride Of Sport Awards 2018 - Red Carpet ArrivalsGetty Images Entertainment

    Seguir adelante con la vida y los reality shows

    A pesar de la sombra del juicio, los Vardy se centran en nuevos proyectos, como un reality show que documenta los últimos días de Jamie en el Leicester City. El programa muestra la fortaleza de la familia y la caos de vivir bajo los focos.

    «No le guardo ningún resentimiento», afirma Rebekah sobre Coleen. «Si alguna vez la viera, la gente pensaría en una pelea de bolsos al amanecer, o de "Birkins al amanecer". He perdido la cuenta de cuántos titulares han sido sobre la "Wag War", pero mi paz interior es demasiado importante. No tengo ni idea de lo que ella [la Sra. Rooney] piensa de mí, pero no me preocupa».