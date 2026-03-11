Antes del partido entre el Bolonia y la Roma, Italiano: «Gasperini es un ejemplo para todos, nuestra cena...»

Vincenzo Italiano, entrenador del Bolonia, habla en rueda de prensa en vísperas del partido de mañana contra la Roma, ida de los octavos de final de la Europa League, que se disputará mañana a las 18:45 en el Dall'Ara.

«Hemos dejado atrás la derrota ante el Verona y estamos concentrados en intentar aprovechar algunas de sus debilidades. He repasado todas nuestras derrotas en casa: algunas las merecimos, mientras que otras las podríamos haber ganado. Es uno de esos momentos y temporadas, pero aún nos quedan partidos por delante para darle la vuelta a la temporada e intentaremos hacerlo. Nuestros jugadores tienen la actitud, el deseo y la concentración adecuados».

«La Roma lo está haciendo bien: defiende con solidez, encaja pocos goles y tiene un delantero que está rindiendo muy bien, Malen. Es un equipo agresivo y tendremos que estar preparados. En general, me da miedo la Roma en su conjunto».

«No considero que este partido sea decisivo para la temporada, porque si llegamos a cuartos de final, me harán la misma pregunta. Merecimos perder contra el Verona. La Serie A es una liga muy difícil y hay que saber aceptar las derrotas. Aún quedan diez partidos y es demasiado pronto para hacer un balance definitivo».