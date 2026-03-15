El FC Bayern de Múnich ha presentado un recurso contra la sanción impuesta a Luis Díaz. Así lo ha confirmado el club a Sky. El colombiano recibió una tarjeta amarilla del árbitro Christian Dingert el sábado, durante el empate 1-1 ante el Bayer Leverkusen, cuando este sancionó una supuesta simulación del jugador del Bayern.
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«Ante unas decisiones cuestionables»: el FC Bayern presenta un recurso contra la sanción impuesta a Luis Díaz
El Bayern ha recurrido ahora al Tribunal Deportivo de la DFB para presentar una apelación contra la sanción automática de un partido impuesta a Díaz. El error arbitral ha servido al presidente del Bayern, Jan-Christian Dreesen, para llamar la atención sobre una tendencia que ha observado en los últimos tiempos: «Observamos con preocupación la evolución de las últimas semanas. La actuación en Leverkusen fue el punto álgido de una fase en la que nos hemos enfrentado una y otra vez a decisiones cuestionables. Ya sea en el HSV, en Dortmund o en Leverkusen, siempre ha habido jugadas polémicas que a menudo nos han perjudicado», afirmó.
Dreesen añadió: «La DFB debe mejorar el nivel de actuación de sus árbitros. Que Christian Dingert admita su error es loable, pero eso por sí solo no nos ayuda».
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La expulsión de Luis Díaz, «una decisión basada en los hechos»
Es prácticamente imposible que los muniqueses tengan éxito con su recurso. «Se trata de una decisión basada en los hechos, que se puede considerar errónea, pero no de un error manifiesto como el que se produce cuando se confunde a un jugador», aclaró Alex Feuerherdt, portavoz de árbitros de la DFB, en Sky. Con su recurso, el Bayern parece más bien querer enviar un mensaje de que se defiende contra lo que, en su opinión, ha sido hasta ahora un trato desfavorable.
Si, como se espera, se mantiene la sanción a Luis Díaz, el campeón alemán no podrá contar con él el próximo fin de semana en el partido en casa contra el Union de Berlín.
Los próximos partidos del FC Bayern de Múnich:
18 de marzo, 21:00 h Bayern - Atalanta (Liga de Campeones) 21 de marzo, 15:30 h Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 de abril, 15:30 h SC Friburgo - Bayern (Bundesliga) 11 de abril, 18:30 h FC St. Pauli - Bayern (Bundesliga)