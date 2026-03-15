«Ante unas decisiones cuestionables»: el FC Bayern presenta un recurso contra la sanción impuesta a Luis Díaz

El Bayern ha recurrido ahora al Tribunal Deportivo de la DFB para presentar una apelación contra la sanción automática de un partido impuesta a Díaz. El error arbitral ha servido al presidente del Bayern, Jan-Christian Dreesen, para llamar la atención sobre una tendencia que ha observado en los últimos tiempos: «Observamos con preocupación la evolución de las últimas semanas. La actuación en Leverkusen fue el punto álgido de una fase en la que nos hemos enfrentado una y otra vez a decisiones cuestionables. Ya sea en el HSV, en Dortmund o en Leverkusen, siempre ha habido jugadas polémicas que a menudo nos han perjudicado», afirmó.

Dreesen añadió: «La DFB debe mejorar el nivel de actuación de sus árbitros. Que Christian Dingert admita su error es loable, pero eso por sí solo no nos ayuda».