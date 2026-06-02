Ansu Fati ficha por el Mónaco de forma definitiva y el Barcelona se embolsa 17 millones de euros

El Mónaco ejercerá la opción de compra de 11 millones de euros por Fati, según Mundo Deportivo. El internacional español seguirá en el Principado tras una temporada en el club de la Ligue 1.

El traspaso pone fin a su etapa en el Barcelona, que recibirá 11 millones de euros y dispondrá de fondos frescos para el mercado de verano.