Ansu Fati admite que «jugar contra Lionel Messi fue una locura» y menciona también a Lamine Yamal y Kylian Mbappé al enumerar a las estrellas más brillantes con las que ha compartido el campo

Aunque Ansu disfruta de su cesión en Francia, su corazón sigue en Cataluña. Al responder a los aficionados, recordó los hitos de su carrera. Como era de esperar, su momento favorito es su debut profesional: «Es el momento que siempre recordaré: mi debut como profesional contra el Betis en el Camp Nou. Fue un día increíble para mí, mi familia y quienes me ayudaron a alcanzar ese sueño. Hay otros momentos, pero me quedo con este», afirmó. Como gol favorito añadió: «Elegiría ese, el primero con el Barça ante Osasuna; fue el comienzo de todo».