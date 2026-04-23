Erling Haaland, héroe del partido, notó el ambiente sombrío tras el 1-0 del Manchester City al FC Burnley y lo afrontó con la firmeza de un defensa. «Somos líderes, ¡sed felices!», exclamó el delantero noruego.
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¿Ánimo decaído a pesar de liderar la clasificación? Erling Haaland lanza un mensaje claro a los aficionados del Manchester City
Tras 200 días, el City desbancó al Arsenal con un 2-1 en el partido estelar. Sin embargo, tres días después desperdició numerosas ocasiones: el gol de Haaland (minuto 5) fue solo uno de los 28 tiros a puerta. «Y pensábamos que el Arsenal iba a pasar un mal trago», se burló el sensacionalista The Sun ante tantas ocasiones falladas.
Este derroche podría costarles caro: a cinco jornadas del final, el City, con la misma diferencia de goles (+37), solo lidera gracias a sus 66 tantos frente a los 63 de los londinenses. «No estoy frustrado», declaró Pep Guardiola, «¿por qué debería estarlo? Hemos sumado tres puntos y somos líderes. Claro que podemos hacerlo mejor, pero los chicos lo han dado todo».
Pep Guardiola: «Un partido fantástico y extraordinario»
Guardiola calificó el partido de su equipo como «fantástico y extraordinario». Y, sobre todo en esta fase de la temporada, «lo único que importa es ganar. Tenemos que ganar, cueste lo que cueste».
Sin embargo, los Gunners tienen un calendario restante ligeramente más fácil. Los de Londres aún jugarán contra Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley y Crystal Palace, mientras que el City se medirá a Everton, Brentford, Bournemouth, Palace y Aston Villa. Como el Manchester primero afronta el sábado a las 18:15 h la semifinal de Copa ante Southampton, los Gunners podrían alejarse seis puntos antes del siguiente duelo liguero del 4 de mayo.