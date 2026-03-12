Ange Postecoglou da su veredicto sobre el Tottenham «perdido» bajo el mando de Igor Tudor en plena lucha por evitar el descenso

Postecoglou, en declaraciones a TNT Sports, expresó su dolor al ver cómo se desmoronaba su antiguo equipo, señalando que los jugadores no están cumpliendo con los estándares que establecieron durante su mandato al frente del equipo.

«Me duele verlo», admitió Postecoglou. «Parece que los jugadores están bastante perdidos en este momento. Hay una presión evidente y es un momento realmente difícil. Todo ello se manifestó en lo que ocurrió anoche, en lo que podría considerarse el peor escenario posible, jugando contra un equipo fuera de casa, el Atlético, que nunca baja su nivel de rendimiento. Fue un comienzo horrible para ellos.

«Es imposible que alguien pueda decir objetivamente que estos jugadores están rindiendo al nivel que son capaces. Hay que intentar aliviar la presión que tienen. Incluso anoche, pensé que era una gran oportunidad para ellos, porque lo han hecho bien en la Champions League y están en el lado bueno del cuadro. El Atlético fuera de casa es difícil, pero aún así hay que llevarlos de vuelta al Tottenham.

Estoy seguro de que han entrenado en ese campo antes, pero la cantidad de veces que resbalaban, creo que sigue siendo presión, una verdadera desesperación en todo lo que haces. Mentalmente, estás desesperado y eso se manifiesta de forma física, precipitando las cosas. Es difícil comentar desde fuera, pero para mí se trata de infundirles algo de confianza: mostrarles los jugadores que son, no los jugadores que pueden ser».