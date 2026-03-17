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Andy Robertson reta a sus compañeros a demostrar que están «a la altura» del Liverpool y a aliviar la presión sobre Arne Slot
A la altura de las expectativas de Anfield
Robertson aprovechó la rueda de prensa del martes para hablar de la intensa atención mediática que ha recibido el equipo tras el empate 1-1 del domingo contra el Tottenham Hotspur. Con los Reds perdiendo por 1-0 ante el Galatasaray tras el partido de ida de los octavos de final, explicó cómo ha reaccionado el técnico holandés entre bastidores.
«No creo que el año pasado nos encontráramos realmente con ningún bache», declaró a los periodistas. «Probablemente todo salió tan bien como se podía imaginar, tanto en lo que respecta a su primera temporada como a la nuestra. Esta temporada ha tenido más altibajos, eso es un hecho. Pero él ha mantenido la calma y, obviamente, también está tratando de encontrar respuestas».
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Demostrar que están a la altura
A pesar de haber ganado la Premier League la temporada pasada y de haber terminado entre los ocho primeros de la clasificación de la Liga de Campeones esta temporada, los Reds han tenido muchas dificultades en el ámbito nacional. La presión sobre Slot va en aumento, ya que su equipo ocupa el quinto puesto en la máxima categoría del fútbol inglés y corre el riesgo de quedarse sin plaza en la competición de clubes más prestigiosa de Europa en la temporada 2026-27.
«Obviamente, la presión es un poco mayor para todos nosotros en este momento porque los resultados no acompañan», afirmó. «Hay que rendir, hay que conseguir resultados y, cuando no lo consigues, el escrutinio es mayor. Él se ha enfrentado a mucho más escrutinio que el año pasado, y nosotros como jugadores también. Depende de nosotros hacer frente a eso. Todos tenemos el nivel suficiente para estar en el Liverpool y depende de nosotros demostrarlo. Si lo hacemos, estoy seguro de que podremos cambiar el rumbo hacia donde queremos que vaya».
El interés por la Liga de Campeones
Durante la rueda de prensa, se le preguntó al lateral izquierdo sobre el riesgo de que su campaña se esfumara por completo. Negándose a admitir la derrota, subrayó la absoluta necesidad de mantener su presencia en la máxima competición europea remontando el marcador en contra de su rival turco en Anfield esta semana.
«No podemos dejar de intentarlo, tenemos que seguir luchando», admitió. «Sé que se acaba el tiempo, sé que se acaban los partidos, pero tenemos la oportunidad de meternos en los cuartos de final de la Champions League y seguimos en la FA Cup, y luego tenemos que enderezar el rumbo en la liga. En cuanto a la clasificación para la Champions League, este club lo exige. La afición lo exige».
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Dar a Anfield motivos para celebrar
Al concluir la rueda de prensa, recordó algunas noches europeas memorables, entre ellas la histórica remontada tras ir perdiendo 3-0 para acabar ganando por 4-3 en el global de la eliminatoria contra el Barcelona en la semifinal de 2019, antes de acabar alzándose con el trofeo. Consciente de que deben recurrir tanto a la experiencia como a la energía renovada, animó a la plantilla a encender el estadio.
«Anfield, bajo los focos, con nuestros aficionados en ese estadio; ya han estado aquí antes y volverán a estarlo muchas, muchas veces en el futuro. Siempre crean noches especiales», concluyó. «Pero tenemos que darles algo por lo que gritar. Tenemos que darles motivos para animar, tenemos que hacer que se levanten de sus asientos. Si lo conseguimos, sabemos que los aficionados del Liverpool reaccionarán ante eso».
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