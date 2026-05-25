AFP
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Andy Robertson podría seguir a Scott McTominay en Italia, pues varios clubes de la Serie A se interesan por el lateral del Liverpool y por el portero Alisson
La Juventus se lanza a por Robertson
Según el periodista italiano Gianluca Di Marzio, la Juventus quiere fichar a Robertson, quien cierra nueve años de éxitos en Merseyside.
Tras el fichaje de su compatriota McTominay por la Serie A, los bianconeri quieren su experiencia para reconstruir su defensa bajo la filosofía de Spalletti.
Pese al interés de la Juventus, el Tottenham —que ya garantizó su permanencia— quiere mantenerlo en la Premier y lidera la carrera. Un nuevo desafío en Italia podría seducir al veterano.
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Alisson también está en el punto de mira de la Juve
La Juventus no solo sigue a Robertson: también valora fichar al portero Alisson Becker, bien conocido en Italia por su paso por la Roma.
El portero brasileño, ya formado en la Serie A con Spalletti, es visto como un líder capaz de elevar la plantilla.
Sin embargo, sacarlo de Anfield se antoja complicado. El exdefensa del Liverpool John Arne Riise lo resumió así: «No lo veo marchándose porque es un jugador increíble. Es muy importante para el club, para los jugadores y para nuestra defensa. Si se marcha, ¿a quién vas a fichar? Quiero decir, ¿quién está a ese nivel? Nadie».
Experiencia en el fichaje de los bianconeri
La Juve busca a Robertson y Alisson para añadir experiencia tras una temporada decepcionante. Tras las declaraciones de Spalletti, el club ve en la pareja del Liverpool los líderes ideales para relanzar el proyecto en el Allianz Stadium.
Aunque ambos juegan en la Premier League, la Serie A y la posibilidad de seguir los pasos de McTominay resultan atractivas. La Juventus ya mostró su interés y espera llevarlos a Italia.
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El fin de una era en Anfield
Las posibles salidas de Robertson y Alisson cambiarían la jerarquía del Liverpool. Mohamed Salah ya se despidió del club, y pronto se conocerá la decisión de Ibrahima Konaté sobre la renovación.
Bajo la dirección de Arne Slot, el club busca reconstruirse tras una temporada decepcionante, en la que perdió el título de la Premier League y quedó fuera de la lucha antes de tiempo, por detrás de Arsenal y Manchester City.