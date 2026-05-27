Andy Robertson acepta fichar por el Tottenham tras rechazar el interés de la Juventus

Según Fabrizio Romano, el Tottenham fichará a Robertson. Los Spurs ya lo intentaron en enero, pero el Liverpool no encontró sustituto. Tras el empate 1-1 ante el Brentford, el lateral de 32 años se unirá al equipo de De Zerbi.

El fichaje es un gran golpe para el Tottenham, que superó la competencia de última hora de la Juventus. Los bianconeri lo veían como un refuerzo clave para su defensa y liderazgo.