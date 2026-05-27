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Andy Robertson acepta fichar por el Tottenham tras rechazar el interés de la Juventus
Ganar el partido contra la Juventus
Según Fabrizio Romano, el Tottenham fichará a Robertson. Los Spurs ya lo intentaron en enero, pero el Liverpool no encontró sustituto. Tras el empate 1-1 ante el Brentford, el lateral de 32 años se unirá al equipo de De Zerbi.
El fichaje es un gran golpe para el Tottenham, que superó la competencia de última hora de la Juventus. Los bianconeri lo veían como un refuerzo clave para su defensa y liderazgo.
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Una supervivencia milagrosa para los Spurs
Robertson llega a un Tottenham que acaba de salvar la categoría de forma agónica. De Zerbi, que tomó las riendas el 31 de marzo con el equipo en crisis, lo mantuvo a flote: en siete jornadas sumó tres victorias, dos empates y dos derrotas, y la permanencia llegó por solo dos puntos sobre el descenso.
Mientras, su rival londinense West Ham descendía. Procedente del Hull City, donde ganó dos ligas, el internacional escocés asume ahora este nuevo proyecto. Sus 60 asistencias en la máxima categoría inglesa demuestran la calidad de élite que aporta al N17.
El fin de una era para el Liverpool
La salida del veterano lateral aumenta la lista de estrellas que dejan Anfield. Mohamed Salah ya se despidió tras jugar su último partido el domingo.
La Juventus sigue interesada en el portero Alisson Becker y se espera que el defensa Ibrahima Konaté anuncie pronto si renueva. Estas salidas dejan al técnico Arne Slot en una situación incierta. El Liverpool debe reconstruirse tras una campaña decepcionante en la que cayó al quinto puesto, después de ganar la liga el año anterior.
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¿Qué les depara el futuro a los Spurs y a los Reds?
El Tottenham ha fichado a un jugador eficaz que reforzará de inmediato su defensa. Se espera que Robertson se incorpore a la plantilla de De Zerbi antes de la pretemporada. Mientras, el Liverpool debe fichar rápido para definir su estrategia defensiva a largo plazo, mientras Slot intenta construir una nueva era en un verano de gran transición en Anfield.