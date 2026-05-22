Robertson recordó que los jugadores no deben juzgarse por el monto de sus traspasos, pues no controlan su valor de mercado. El lateral izquierdo también valoró las cualidades que ha visto en ambos futbolistas fuera del campo.

«Sobre el club que dejo atrás, no estamos en la etapa de 2017, sino en una de transición», explicó a TheIndependent. «La temporada ha sido irregular. Fichamos jugadores que ilusionaban, y todos tendrán una gran carrera en el Liverpool. Son jóvenes.

Lo único que me molesta del fútbol es que los jugadores no controlan su precio. El mercado fija el precio. Si un club paga o te pone un valor, eso no depende de los jugadores; ellos tendrán éxito en el Liverpool. He visto suficiente en entrenamientos, partidos y actitud para saber que triunfarán, pero necesitan tiempo».