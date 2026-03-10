Rodrigo Coca/Corinthians
Andre rompe su silencio sobre la ruptura del traspaso al AC Milan, ya que el Corinthians cancela el acuerdo y exige una mayor cantidad por el traspaso al equipo de la Serie A
Andre aborda el fracaso de la transferencia.
El esperado traspaso del sensacional jugador brasileño André al Milan se ha topado con un enorme obstáculo después de que el Corinthians diera un giro inesperado a la situación. A pesar de que ambos clubes habían llegado a un acuerdo por 17 millones de euros, la directiva del equipo brasileño se vio sometida a una enorme presión interna para retener a su valioso activo. Este repentino cambio de opinión enfureció a la directiva del Rossoneri, que creía haber superado con éxito una de las negociaciones más complejas del mercado.
Rompiendo su silencio sobre la saga, el joven centrocampista, que sigue bajo contrato hasta diciembre de 2029, intentó mantener una postura profesional al tiempo que reconocía el atractivo del siete veces campeón de Europa. Hablando directamente sobre su futuro, el adolescente declaró: «Estoy muy tranquilo. Mi concentración está al 100 % aquí, en el Corinthians. Si fuera al Milan, estaría viviendo un sueño, pero aquí también lo estoy viviendo. Jugar en el Corinthians es un sueño que tengo desde que era niño, y más aún como profesional».
Memphis Depay defiende a su compañero de equipo.
El acuerdo se rompió principalmente cuando el presidente del Corinthians, Osmar Stabile, influido por los aficionados y la plantilla, se negó a dar el visto bueno definitivo a la oferta de 15 millones de euros más 2 millones en complementos. La polémica creció cuando la antigua estrella del Manchester United, Memphis Depay, salió en defensa de su compañero de 19 años en las redes sociales. El delantero holandés criticó la posibilidad de vender al talentoso centrocampista por el valor propuesto e instó al club a no tomar decisiones precipitadas por motivos puramente económicos.
Esta intervención de alto perfil sorprendió al joven promesa, que expresó su inmensa gratitud hacia su experimentado colega. Al comentar la publicación de apoyo, André reveló: «Ni siquiera la había visto. Llegué al entrenamiento y todo el mundo estaba hablando de ello. Cuando la vi, me alegré muchísimo. Que Memphis, dado el jugador que es y su grandeza, dijera eso de mí... Solo puedo darle las gracias».
La oposición de los directivos detiene la medida.
Más allá del apoyo del vestuario, el traspaso se enfrentó a una feroz resistencia por parte del banquillo. El entrenador del Corinthians, Dorival Junior, se mostró absolutamente inflexible en cuanto a no debilitar su plantilla a mitad de temporada, lo que obligó a la directiva del club a reconsiderar el valor a largo plazo de su estrella en ascenso frente a la ganancia económica inmediata. El entrenador encabezó la presión interna, argumentando que un jugador de este calibre, que ya ha acumulado 24 partidos profesionales y cuatro goles, tiene un valor significativamente mayor en el mercado libre.
El veterano técnico se opuso firmemente a la venta a mitad de temporada y dejó clara su postura a la directiva. El entrenador declaró: «He expresado mi opinión al presidente, él ya la conoce. El club debe decidir si quiere un rendimiento técnico o solo financiero. Para un jugador de este nivel, tener este valor con pocos partidos jugados significa que vale mucho más en el mercado. No quiero perder a nadie durante la temporada».
Amenazas legales y la estrategia de Milán
En consecuencia, la situación se ha complicado cada vez más, ya que el Milan cree que ya cuenta con un acuerdo preliminar vinculante. Según algunas informaciones, el gigante italiano dispone de documentos oficiales firmados por el departamento jurídico del Corinthians. Si el equipo brasileño sigue bloqueando el traspaso, el equipo de la Serie A está totalmente dispuesto a llevar el asunto ante la FIFA. Aunque es muy improbable que se produzca un traspaso forzoso, el Rossoneri podría solicitar una indemnización económica sustancial por el supuesto incumplimiento del contrato.
