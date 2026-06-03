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¿¡Andoni Iraola por encima de Xabi Alonso!? Jamie Carragher ofrece una valoración «preocupante» de las decisiones de la directiva del Anfield
El sorprendente despido de Arne Slot
El Liverpool destituyó a Slot tras dos temporadas: título en la primera y quinto puesto en la segunda. La decisión sorprendió porque Alonso, entonces libre, no se fichó.
Alonso, cuyo regreso al Liverpool se rumoreaba tras dejar el Real Madrid en enero, fichó finalmente por el Chelsea el mes pasado. Mantener a Slot entonces y despedirlo semanas después ha hecho que muchos se pregunten por qué no se contrató al español cuando se pudo. Ahora, con Iraola como favorito para tomar el relevo, la estrategia de la directiva está bajo intenso escrutinio.
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Carragher cuestiona el desaire a Alonso
En «The Overlap», Carragher criticó la gestión del Liverpool y cuestionó por qué Richard Hughes no fichó a Alonso ante la incertidumbre sobre Slot. Para el exdefensa, la experiencia y la presión a la que está acostumbrado Alonso lo convertían en el candidato perfecto.
«Yo habría cambiado a Slot por Xabi Alonso. Cuando se fue al Chelsea, pensé que mantendría a Slot», explicó Carragher. Además, sacó lo mejor de Florian Wirtz. Si había que cambiar, ¿por qué no fue por Alonso? Él tiene un currículum deportivo increíble, los entrenadores que lo formaron y lo logrado con el Leverkusen. También dirigió al Real Madrid; es cierto que no le fue bien, pero está acostumbrado a esa presión y escrutinio».
Cuestiones tácticas para la nueva era
Más allá del historial del entrenador, Carragher duda sobre cómo encajaría Iraola en la plantilla actual. Iraola impone un estilo de presión alta que exige cualidades físicas específicas. Se teme que el plantel, diseñado para otros sistemas, tenga dificultades para adaptarse sin una remodelación importante.
«Si Liverpool optara por Iraola en vez de Alonso, sería muy preocupante», afirmó Carragher. «Si es porque Alonso prefiere una defensa de tres o su estilo de juego, lo entiendo. Pero no creo que el plantel actual tenga los jugadores adecuados para el pressing intenso de Iraola».
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Un verano de grandes cambios
El cambio en el banquillo es solo una parte de la profunda reestructuración que afrontan los Reds este verano. Tras la marcha de Mohamed Salah, el nuevo entrenador debe encontrar un sustituto de nivel mundial para la banda y formar un cuerpo técnico completamente nuevo. La salida de Slot también implica la de sus ayudantes Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst y Ruben Peeters, lo que deja un vacío en la jerarquía del centro de entrenamiento.
Aunque Iraola ha demostrado saber reconstruir plantillas tras perder piezas clave —gestionó con éxito las ventas de jugadores estrella en el Bournemouth—, la presión de los focos de Anfield es otra historia.