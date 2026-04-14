Andoni Iraola dejará el Bournemouth este verano, lo que ha alertado a los rivales de la Premier League

El club confirmó que Iraola dejará el Bournemouth al terminar su contrato esta temporada. Su salida pone fin a una etapa de transformación para los Cherries, que bajo su mando se convirtieron en uno de los equipos más atractivos de la máxima categoría inglesa.

Según The Athletic, el club negoció durante 15 meses para retenerlo y, aunque lamenta su marcha, respeta la decisión y mantiene una buena relación con el técnico. Pese a la salida, el Bournemouth está en una posición cómoda: es 11.º en la Premier League y lleva 12 partidos sin perder.