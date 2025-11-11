Anderson Rosa, el talento que emergió de UCF en NCAA a MLS Next Pro con Colorado Rapids 2

Nacido en Salvador Bahía, Brasil, Anderson Rosa logró el primer paso para cumplir sus sueños como futbolista con el MLS Super Draft. En 2024, Rosa dio el salto de UCF en NCAA al Colorado Rapids 2, filial de MLS,

Las cualidades y rendimiento mostradas en los cinco años con el equipo masculino de la Universidad Central de Florida hicieron que fuera el décimo tercer jugador en la historia del programa en ser seleccionado en el Superdraft, así como el cuarto elegido en las últimas cuatro temporadas.

"Montverde Academy y UCF me dejaron más listos que nunca para llegar al próximo nivel. Agradezco siempre que puedo. Esa oportunidad para ir al Colegio, a la Universidad, es porque el futbol no es para siempre", relató en una charla emotiva con GOAL.

Durante sus cinco años en UCF, el histórico defensor del club colegial logró la marca como el jugador con más partidos disputados en el programa con 76 encuentros con los Knights.

Rosa fue incluido en el All-American First Team en su primer y tercer año, seleccionado por unanimidad en el equipo ideal de novatos en el 2020-2021 y el Sun Belt First Team en 2023.