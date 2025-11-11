MLS
Anderson Rosa, el talento que emergió de UCF en NCAA a MLS Next Pro con Colorado Rapids 2
EL SUEÑO
Nacido en Salvador Bahía, Brasil, Anderson Rosa logró el primer paso para cumplir sus sueños como futbolista con el MLS Super Draft. En 2024, Rosa dio el salto de UCF en NCAA al Colorado Rapids 2, filial de MLS,
Las cualidades y rendimiento mostradas en los cinco años con el equipo masculino de la Universidad Central de Florida hicieron que fuera el décimo tercer jugador en la historia del programa en ser seleccionado en el Superdraft, así como el cuarto elegido en las últimas cuatro temporadas.
"Montverde Academy y UCF me dejaron más listos que nunca para llegar al próximo nivel. Agradezco siempre que puedo. Esa oportunidad para ir al Colegio, a la Universidad, es porque el futbol no es para siempre", relató en una charla emotiva con GOAL.
Durante sus cinco años en UCF, el histórico defensor del club colegial logró la marca como el jugador con más partidos disputados en el programa con 76 encuentros con los Knights.
Rosa fue incluido en el All-American First Team en su primer y tercer año, seleccionado por unanimidad en el equipo ideal de novatos en el 2020-2021 y el Sun Belt First Team en 2023.
DE NCAA A MLS
El sistema colegial en los Estados Unidos, quizá el más importante a nivel mundial, fue el primer paso para el sueño de Rosa.
El costo de formar parte de la NCAA tiene tarde o temprano su recompensa, que implica inversión, o bien, una beca universitaria.
Sin embargo, las condiciones para un Student-Athlete se vuelven de un futbolista profesional, donde las Universidades brindan las mayores facilidades a cada uno de sus deportistas: desde el nivel de estudios, traslados, canchas y el nivel deportivo.
"Para mí, bueno, primeramente el inglés, que aprendí jugando allá en la universidad. Tengo ahora mi diploma también, estoy graduado. Esa es la parte personal, pero como un deportista, yo creo que te prepara muy bien para el próximo nivel, que es ese que estamos ahora, el profesional, porque tenemos todo lo mejor de la estructura, de las canchas, de todo. El cuerpo técnico, el staff, los atletas son muy muy buenos, entonces yo creo que deja uno aún más listo para poder llegar al nivel que estamos ahora", comentó.
De ahí, que Major League Soccer aproveche dicha ventana para traer a sus mejores prospectos, con los clubes reclutando para el primer equipo, o para las filiales como el caso de Anderson Rosa.
DE UCF A COLORADO RAPIDS 2
El defensor de 25 años sumó 30 encuentros con Colorado Rapids: 28 en MLS Next Pro, 2 en Leagues Cup con el primer equipo.
Rosa aspira ahora a poder colocarse en el primer equipo de Colorado, que no pudo clasificar en este 2025 a los playoffs de la MLS.
"UCF, que es la Universidad de Central Florida, yo creo que me prepararon muy bien en todos mis cuatro o cinco años allá. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo estaba, digamos que listo para no tener ningún choque de realidad, estaba listo y nada más entrenar más duro, jugar como siempre he jugado y disfrutar de mi fútbol", contó previo a la final frente a New York Red Bulls II.
"(Llegar a Primera División) es el sueño, no sólo para mí, sino para todos los jugadores que estamos en MLS Next Pro, jugar en MLS, jugar en los mayores estadios".
EL EJEMPLO A LAS NUEVAS GENERACIONES
Rosa tiene claro el mensaje: el deporte tiene que venir acompañado de la educación. Y es que el futbol puede ser o no una carrera larga, mientras que la conclusión de los estudios acompañarán al deportista a lo largo de su vida, un esfuerzo de la NCAA que premia la MLS a través del MLS Super Draft.
"Uno siempre necesita tener la segunda opción, obviamente la primera opción, la que más queremos y soñamos es jugar profesionalmente, jugar al futbol, pero en la Universidad podemos hacer las dos y eso es la cosa más importante que tenemos".
Ahora, tras finalizar la temporada, Rosa esperará el siguiente paso: o continuar con su carrera en Next Pro, o firmar con el primer equipo del Rapids.
ESCALÓN A MLS
Así como de NCAA a MLS Next Pro, la Major League Soccer también da oportunidad a quienes buscan cumplir el sueño desde Centroamérica.
El caso de Antony García, mediocampista hondureño, es uno de ellos. El nacido en La Lima, Cortés señaló la importancia de MLS.
"MLS es una mejor liga. Es más avanzada que la de mi país. Lo visualizo como un escalón más alto para poder salir más adelante y superarme".
Concluyó asegurando que Major League Soccer es la liga referente en el continente americano.
Anuncios