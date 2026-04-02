Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Christian Pulisic GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Análisis táctico: La irregularidad de Christian Pulisic en la selección estadounidense no es ninguna sorpresa: así es él

USA
C. Pulisic
M. Pochettino
FEATURES
AC Milán
World Cup

Christian Pulisic no ha marcado con la selección estadounidense desde 2024, pero, en definitiva, lo que realmente cuenta es su rendimiento en el Mundial.

«Las cosas van a ser diferentes».

Al menos, eso es lo que dijo Christian Pulisic. Y puede que tengan que serlo. Tras la derrota por 2-0 de la selección estadounidense ante Portugal en Atlanta el martes por la noche, era difícil identificar qué se podía sacar, exactamente, de este partido. El seleccionador Mauricio Pochettino barajó un poco sus cartas. Hizo muchos cambios. Dejó en el banquillo a algunos grandes nombres y rotó a otros.

El más destacado de sus cambios —y el único que realmente llamó la atención— fue la alineación de Christian Pulisic como delantero centro. Hay que admitir que Pulisic está en una mala racha. El delantero del Milan no ha marcado este año en ninguna competición y no ha visto puerta con la selección de Estados Unidos desde 2024. Es algo extraño para un jugador con un talento tan evidente, y una tendencia bastante preocupante en un año de Mundial. Y aunque sería muy inexacto describir a Pulisic como un goleador prolífico, no marcar durante un periodo prolongado tan cerca del Mundial no es nada bueno.

Sin embargo, esto también forma parte del dilema de Pulisic. El delantero del Milan es un futbolista verdaderamente excelente, pero la razón por la que nunca ha llegado a entrar en esa categoría denominada «de talla mundial» es que las cifras no siempre han estado a la altura de su talento. Puede influir en un partido de muchas maneras, pero sigue habiendo demasiados momentos en los que su impacto en el último tercio del campo brilla por su ausencia. Eso no significa que de repente esté jugando mal, ni que ya no sea el delantero más peligroso de Estados Unidos. Simplemente sugiere que quizá este sea el nivel de Pulisic como futbolista, y que las expectativas deberían ajustarse en consecuencia. Sigue siendo capaz de rendir en los momentos más importantes, pero la regularidad sigue sin llegarle.

  • SS Lazio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Tras un excelente 2025

    En primer lugar, conviene echar un vistazo a las estadísticas. La temporada 2024-25 fue, con diferencia, la mejor de la carrera del estadounidense. Las cifras fueron mejores que nunca. La calidad de su juego fue superior. Sumó 20 goles y asistencias en la liga, lo que le valió el cuarto puesto en la máxima categoría italiana. Si sumamos la Champions League y las distintas competiciones de copa, esa cifra se dispara hasta los 27. No hubo mejor jugador en el Milan, y fueron muy pocos los que resultaron más efectivos en la Serie A en su conjunto.

    Y entonces, el impulso se detuvo en cierto modo. Para ser justos, en retrospectiva, y si se está de humor indulgente, Pulisic tenía todo el derecho a saltarse la Copa Oro el verano pasado. Necesitaba lo que el exdelantero de la selección estadounidense Charlie Davies describió como un descanso tanto físico como mental del fútbol. Pulisic había cuajado su mejor temporada, y con más de 12 agotadores meses por delante, perderse una única competición en la que había poco en juego distaba mucho de ser un delito.

    En los primeros meses de esta campaña, demostró por qué un verano de entrenamiento individual podría haberle venido bien. Las tácticas de Max Allegri resultaron confusas al principio —utilizó a Pulisic como segundo delantero en un 3-5-2—, pero funcionaron. Pulisic marcó goles y dio asistencias a raudales al inicio de la temporada. Los rossoneri se metieron pronto en la lucha por el título, y Pulisic fue parte del motivo. El ambiente era, en general, bastante bueno.

    Y entonces empezó lo de Pulisic. Sufrió una lesión contra Australia en la ventana internacional de octubre y se perdió cuatro partidos con su club. Tres semanas más tarde, se perdió otro partido por «problemas musculares». En total, entre el 14 de octubre y el 18 de febrero, Pulisic solo fue titular en siete ocasiones en todas las competiciones, y salió desde el banquillo en otros siete partidos. Durante ese periodo, solo vio puerta una vez, en la victoria por 3-0 sobre el Hellas Verona el 28 de diciembre.

    • Anuncios
  • Lazio Milan PulisicGetty Images

    Un comienzo difícil en 2026

    Así pues, al comenzar el año, los goles dejaron de llegar. Y, en algunos casos, es relativamente fácil entender por qué. En ocasiones, Pulisic simplemente no conseguía rematar a puerta. Aparte de un frustrante partido en el que el Milan tuvo que esforzarse para lograr un empate 1-1 contra un Génova que no parecía muy dispuesto a jugar al fútbol, Pulisic realizó ocho disparos. Solo dos fueron a puerta, mientras que el equipo en su conjunto registró 32 intentos.

    Por lo demás, sin embargo, este año ha sido la historia de un jugador un poco menos certero de lo que suele ser. Realizó tres disparos a puerta contra el Parma. Ninguno de ellos entró, y el Milan perdió 1-0 (Pulisic aguantó una hora antes de ser sustituido, presumiblemente una sustitución planificada). Solo uno de los tres fue a puerta contra el Cremonense. La ajustada victoria por 1-0 sobre el Inter fue notablemente difícil de ver para todas las partes. Pulisic tuvo una ocasión a medias y la envió un metro fuera.

    La derrota por 1-0 ante el Lazio fue motivo de verdadera preocupación. Pulisic jugó bien, en general. Ningún jugador ofensivo tuvo más toques ni creó más ocasiones. Pulisic se mostró preciso con el balón y se combinó con eficacia dentro y alrededor del área del Lazio. Realizó cinco disparos. Dos fueron bloqueados. Dos se fueron fuera. Y otro fue detenido. El Pulisic de principios de temporada podría haber sido un poco más certero.

    Y también hubo algunos problemas fuera del campo. En el minuto 66, Pulisic debería haber habilitado a Rafa Leao para que rematara a puerta. El estadounidense optó por no hacerlo, y Leao, que fue sustituido un minuto después, se marchó enfadado. Pronto comenzaron los rumores sobre una disputa entre los dos mejores jugadores ofensivos del Milan. E incluso si se desmintieron, Pulisic no se ganó precisamente el respeto al no realizar un pase que parecía obvio en ese momento.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    La selección masculina de fútbol de Estados Unidos y cómo salir del bache

    En el baloncesto existe un concepto según el cual se anima a un jugador en horas bajas a «salir del bache lanzando». ¿Tu mejor jugador no está acertando en los tiros? Que lance más, y recuperará su puntería. Tras una actuación desastrosa contra Bélgica, Pochettino adoptó ese enfoque con Pulisic frente a Portugal.

    En una confusa jugada táctica, el entrenador intentó utilizar a Pulisic como número 9 sin ningún otro delantero cerca de él. Fue una decisión desconcertante por varias razones. En primer lugar, a Pulisic le gusta moverse por la derecha y por la izquierda. Es muchas cosas, pero desde luego no es una presencia central. Y, en segundo lugar, tenía poco sentido dada la plantilla de la que dispone Pochettino. De hecho, Estados Unidos cuenta con tres tipos diferentes de delanteros centro. Tienen a Folarin Balogun, el corredor; a Ricardo Pepi, el goleador oportunista, y a Patrick Agyemang, el delantero de referencia.

    Los tres pueden ocupar zonas centrales y crear espacios para los que les rodean, con y sin balón. Si el entrenador quería cambiar las cosas tácticamente, quizá un mejor uso de su plantilla habría sido dejar a Balogun en el banquillo —lo cual hizo— y alinear de titular a Pepi o a Agyemang para permitir que Pulisic realizara carreras desde una presencia central más estática.

    Pero no, Pochettino alineó a Pulisic en el centro, argumentando que así sería más fácil para su estrella llegar a las zonas adecuadas. Y Pulisic tenía claramente carta blanca para disparar. Su juego de conexión desapareció prácticamente por completo. En 45 minutos, Pulisic completó solo 12 pases. No creó ni una sola ocasión. Realizó tres disparos, el más cercano de los cuales se fue un metro desviado desde fuera del área. En realidad, también podría haber sido expulsado, tras recibir una tarjeta amarilla tonta y seguirla con otra entrada fuerte. Si este era el partido para «recuperar a Pulisic», entonces no fue la forma más eficaz de hacerlo.


  • Christian Pulisic-usa-20250323(C)Getty Images

    Llegará el momento

    Sin embargo, a pesar de todo eso, resulta bastante fácil creer a Pulisic cuando dice que su momento llegará. A pesar de todas las críticas que se le pueden dirigir al jugador estrella de la selección estadounidense, su habilidad para los momentos decisivos es simplemente innegable. Ha marcado goles decisivos contra el Inter y el Liverpool. Dio una asistencia en la final de la FA Cup contra el Arsenal, tras atravesar el centro del campo y pasar el balón a un compañero desmarcado, todo ello mientras sufría un dolor insoportable tras romperse el tendón de la corva en la jugada.

    En el caso de Estados Unidos, hay pruebas similares. Un penalti en los últimos minutos selló la victoria contra México en la Liga de Naciones. Marcó un gol vital en la Copa del Mundo de 2022 para vencer a Irán. Anotó el primer gol de Estados Unidos en la Copa América de 2024.

    En efecto, con Pulisic, hay que aceptar que hay momentos de dificultad entre medias. Y quizá eso sea aceptable. La verdadera élite del fútbol mundial —el uno por ciento— marca y da asistencias incluso cuando no juega bien. Hay un cierto aire de inevitabilidad en ellos, semana tras semana. Pulisic no es así. Hay momentos en los que se encuentra legítimamente entre los mejores jugadores ofensivos del mundo. Y hay momentos en los que parece bastante mediocre. El resultado final —algo que, de todos modos, no siempre está garantizado— a veces simplemente se le escapa durante semanas y semanas.

    Estados Unidos, por tanto, necesita tener un poco de fe. No perdió contra Portugal y Bélgica porque Pulisic no marcara. Pero el hecho de que no encontrara la portería hace que esas derrotas parezcan un poco peores. En realidad, nada de esto importa demasiado. Pochettino sigue experimentando. Estados Unidos tampoco mereció ganar ninguno de los dos amistosos. Lo único que cuenta es que Pulisic está en forma, en racha y listo para el gran momento cuando llegue.

Serie A
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Udinese crest
Udinese
UDI