Análisis sincero de un allegado al entrenador: el Newcastle United podría vender pronto a Nick Woltemade

El periódico enumera los supuestos puntos débiles de Woltemade: según el artículo, el internacional alemán es demasiado lento, no es un auténtico goleador, no controla bien el balón, no supone un peligro desde lejos y no se lanza con decisión a los duelos aéreos.

El autor, Luke Edwards, cercano al entrenador del Newcastle, Eddie Howe, aviva la polémica. Tras la publicación, Woltemade eliminó de su biografía de Instagram toda mención al club.