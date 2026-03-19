Getty
Traducido por
Análisis: El papel fundamental que Matt Turner podría desempeñar en el Mundial con la selección estadounidense, a pesar de haber bajado puestos en la jerarquía de porteros
Turner es el jugador ideal para desempeñar un papel de apoyo junto a Pochettino
Ahí es donde entra en juego Turner, quien disputó los 360 minutos de la campaña de Estados Unidos en el Mundial de 2022. Puede que no sea el titular en estos momentos, ya que solo ha sumado tres partidos a su cuenta de 52 internacionalidades a lo largo del año 2025, pero cuenta con una experiencia que podría resultar inestimable.
El exguardameta del Arsenal y del Nottingham Forest, que regresó a su país el verano pasado tras el visto bueno del Lyon a su cesión al Revolution, se considera el tipo de jugador adecuado para desempeñar un papel de apoyo en los planes de Pochettino.
Esa es una opinión que comparte el exguardameta de la selección estadounidense Friedel, que fue el suplente de Tony Meola en el Mundial de 1994, antes de convertirse en la última línea de defensa más fiable en las ediciones de 1998 y 2002 del torneo más importante de la FIFA.
- Getty/GOAL
¿Quiénes formarán parte de la plantilla de porteros de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos para el Mundial?
Friedel, en nombre de OLBG, respondió a GOAL cuando se le preguntó cómo Pochettino y su cuerpo técnico confeccionarán la plantilla de porteros: «Es una cuestión interesante a la hora de formar la plantilla. Si vas a contar con Matt Freese como titular, que tiene una experiencia limitada en torneos como este, entonces es realmente bueno tener un suplente con experiencia como Matt Turner. Además, Matt es un tipo estupendo, un buen compañero de equipo y un gran profesional.
«Si tienes a ese guía experimentado, entonces quizá puedas incorporar a un portero joven como tercero y darle la oportunidad de estar en un grupo en una competición de torneo.
«Creo que probablemente esa sea la dirección que están tomando. Si tienes dos porteros sin experiencia como número uno y dos, entonces tienes que incorporar a un número tres con experiencia. Así que si Matt va como número dos, lo conozco muy bien, será un gran compañero de equipo, ayudará al portero titular y será una influencia muy positiva en el ambiente. Ese es el tipo de persona que es».
Turner no ha tirado la toalla en su intento por volver a ser el portero titular de la selección estadounidense, pero se enfrenta a una carrera contrarreloj para ganarse esa responsabilidad. Al ser preguntado sobre si el puesto de titular puede ser recuperado por un hombre con el que trabajó anteriormente en Nueva Inglaterra, Friedel añadió: «Creo que le resultará difícil. Tiene competencia. Matt Freese, por supuesto, y luego Chris Brady y Patrick Schulte. Le costará mucho convertirse en el número uno».
¿Quiénes son los jugadores más importantes de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?
Quienquiera que se coloque bajo los palos de la selección estadounidense este verano tendrá un papel importante que desempeñar. Sin embargo, no se les considera las piezas más cruciales de una máquina bien engrasada. Para que el equipo de Pochettino esté a la altura de las expectativas, las superestrellas del campo deben dar un paso al frente.
Friedel dijo sobre las figuras más destacadas: «Los tres, en realidad cuatro, mejores jugadores para mí en este momento: diría que Antonee Robinson. Va a ser uno de los mejores laterales izquierdos del torneo. Chris Richards, Weston McKennie. Esos son mis chicos. Luego, un Tyler Adams en plena forma y Christian Pulisic. Pero creo que en los partidos del Mundial hay que ganar el centro del campo. Por eso creo que Tyler y Weston cobran una importancia increíble.
«Christian es importante para EE. UU., por supuesto, pero es realmente bueno ver lo bien que lo ha hecho Chris Richards en la Premier League. Y Antonee, especialmente si vamos a jugar con cinco en la zaga como carrilero, será realmente bueno porque tiene velocidad y calidad y puede ayudar tanto en ataque como en defensa.
«Esos son los jugadores a los que yo apostaría para liderar el equipo. En cuanto a cómo les irá, creo que pasarán de la fase de grupos, y luego todo dependerá de a quién les toque en el sorteo. ¿Tienen la capacidad de llegar a cuartos de final? Sí, la tienen. Pero es difícil. Por eso solo ocho selecciones han ganado alguna vez un Mundial. Cuando lleguen a las eliminatorias más adelante en el torneo, tendrán que ganar a una España, una Alemania, una Inglaterra, una Bélgica, una Argentina o una Brasil. Tendrán que enfrentarse a alguien que sea realmente bueno, probablemente mejor que ellos.
«Espero que pasen de su grupo. Espero que probablemente superen la siguiente ronda eliminatoria. Y a partir de ahí es una moneda al aire, dependiendo de contra quién les toque jugar, qué pase con el árbitro, qué pase con el VAR, si les piten un penalti a favor o en contra, o si hay una expulsión. Cosas así. Así es como espero que vaya».
- Getty Images Sport
Calendario de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: se enfrentarán a De Bruyne y Ronaldo en los partidos amistosos
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos disputará cuatro partidos amistosos antes de que comience la acción de verdad en el Mundial, con el partido contra Paraguay el 12 de junio. Podrían enfrentarse a figuras de renombre —como Kevin De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Jamal Musiala— cuando se midan a Bélgica, Portugal, Senegal y Alemania.
Anuncios