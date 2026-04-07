Análisis del juego de la selección holandesa: este podría ser el gran escollo para Ronald Koeman de cara al Mundial

El estilo de juego de Koeman parece no haber cambiado en años, sobre todo en la construcción del juego en la zona alta del campo: el extremo derecho se adentra hacia el centro, lo que permite a Dumfries crear peligro gracias a sus cualidades ofensivas. Además, también puede crear peligro ante la portería contraria con centros desde el otro lado. Ya ha demostrado su eficacia en ello en varias ocasiones y ha marcado muchos goles de cabeza. El objetivo de este estilo de juego es bastante claro: sacar partido de las cualidades de Dumfries y crear superioridad numérica en el centro del campo.

En la práctica, esto significa que Koeman suele colocar sobre el papel a un centrocampista como extremo derecho, como hizo con Koopmeiners en el último partido internacional contra Noruega. En el pasado, Donyell Malen y Xavi Simons también han desempeñado este papel. El extremo derecho se convierte, de hecho, en un segundo número 10, lo que crea un cuadrado en el centro del campo. Ese patrón es el elemento más reconocible en la construcción del juego, tanto en la primera como en la segunda etapa bajo el mando de Koeman.

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Foto: el característico cuadrado en el centro del campo. El extremo derecho se desplaza hacia dentro, lo que permite a Dumfries situarse más arriba en el campo.