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Americanos en el extranjero: Ricardo Pepi quiere ayudar al PSV a reaccionar, el Yunus Musah del AC Milan quiere seguir impresionando a Ruben Amorim contra el Manchester United

FEATURES
Manchester United vs AC Milán
Manchester United
AC Milán
Amistosos
Excelsior vs PSV Eindhoven
Excelsior
PSV Eindhoven
Eredivisie
Middlesbrough vs Lincoln City
Middlesbrough
Lincoln City
Championship
USA
Y. Musah
R. Pepi

GOAL repasa las historias más destacadas entre los estadounidenses en el extranjero, entre ellas la reaparición de un centrocampista otrora muy prometedor.

El fútbol nunca se detiene, y el brevísimo parón entre el que posiblemente fue el Mundial más dramático de todos los tiempos y el inicio de la temporada de clubes en Europa está llegando a su fin.

Las ligas neerlandesa, escocesa y croata ya están en marcha, y LaLiga se suma este fin de semana. Eso significa que varias estrellas estadounidenses ya están de vuelta en acción, mientras que otras se preparan para comenzar nuevas campañas. Con el arranque de un nuevo ciclo mundialista, los integrantes de la selección de Estados Unidos tienen la oportunidad de demostrar por qué deben seguir contando. Para aquellos que eran demasiado jóvenes para entrar en la lista o cuyo nivel no estaba a la altura, esto representa un nuevo comienzo.

Yunus Musah, por ejemplo, fue considerado en su día una pieza clave de la selección de Estados Unidos, pero ha tenido problemas para encontrar continuidad en Italia. Con el nuevo entrenador, Ruben Amorim, está teniendo otra oportunidad de demostrar su valía durante la pretemporada. Luego está Ricardo Pepi, que probablemente debería haber dejado la Eredivisie tras la pasada temporada, pero sigue en el PSV, por ahora. Después de que el campeón neerlandés no lograra arrancar en su estreno liguero, Pepi y Sergiño Dest tendrán la misión de ayudar al equipo de Peter Bosz a reconducir el rumbo. Si no lo consiguen, la presión empezará a crecer rápidamente en Eindhoven.

Esas son solo algunas de las historias a seguir. GOAL repasa las principales tramas protagonizadas por los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.

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    ¿Pepi al rescate?

    El PSV ganó el campeonato de la pasada temporada con 19 puntos de ventaja y va en busca de su cuarto título consecutivo de la Eredivisie, así que todo apunta a que el empate del pasado fin de semana ante el Fortuna Sittard fue solo un tropiezo.

    Aun así, ¿podría la complacencia, unida al impacto de perder estrellas temporada tras temporada, estar empezando a pasar factura? El Rood-witten vio cómo la pasada campaña la emergente estrella del USMNT Malik Tillman se marchó al Bayer Leverkusen, mientras que Ismael Saibari completó este verano un traspaso millonario al Bayern de Múnich. Si a eso se añade que sus compatriotas estadounidenses Ricardo Pepi y Sergino Dest también han sido vinculados con posibles salidas, da claramente la sensación de que el club atraviesa un periodo de transición, con el ex del USMNT Earnie Stewart como director de fútbol.

    Este fin de semana, Pepi y el PSV tienen la oportunidad de recuperar la normalidad cuando visiten al Excelsior. El club de Róterdam evitó por poco el descenso la temporada pasada, pero comenzó esta campaña de forma impresionante al vencer por 4-0 al Cambuur en su estreno.

    La verdad es que Pepi debería haber marcado el pasado fin de semana. Registró un máximo del partido de ocho toques dentro del área rival y lideró a todos los jugadores con cuatro disparos, pero no logró convertir. Si quiere demostrar que puede ser una garantía como máximo goleador del PSV, esas son las oportunidades que tiene que aprovechar.

    La situación de Dest es más incierta. Se perdió el empate de la primera jornada por sanción, pero está en condiciones de volver ante el Excelsior. El lateral derecho despertó, según se informó, el interés del Bayern de Múnich y del Bayer Leverkusen a principios de este verano, aunque no se concretó ningún movimiento y ahora parece cada vez más probable que siga en el PSV. Su cláusula de rescisión de 23 millones de euros, según se informó, expira después del 15 de agosto, tras lo cual el PSV ya no estará obligado a venderlo por esa cantidad. Aun así, cuanto antes regrese Dest al campo y empiece a rendir con regularidad, antes podrá volver a estar sobre la mesa un traspaso a una de las grandes ligas de Europa.

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    Musah, poco a poco al alza

    La temporada 2025-26 fue una pesadilla para Yunus Musah, que llegó al Atalanta cedido por el AC Milan con grandes expectativas y una opción de compra incluida en la operación. Disputó 20 partidos de la Serie A, pero solo fue titular en cinco, con un gol y ninguna asistencia. Musah nunca encontró un papel constante y el Atalanta decidió no ejecutar su opción de compra, por lo que regresó a Milán una vez expiró la cesión.

    Para Musah, fue otro revés frustrante. En 2019, The Guardian lo incluyó entre los 60 mejores talentos jóvenes del fútbol mundial, y su futuro parecía más brillante que nunca cuando dejó el Valencia para fichar por uno de los clubes más grandes del mundo, el Milan, cuatro años después. Sin embargo, desde su llegada a Italia, una combinación de inestabilidad en los banquillos y su propia irregularidad le ha impedido asentarse en un rol definido. Después se perdió el Mundial de 2026 tras brillar con Estados Unidos en el torneo de 2022.

    Ahora, con su quinto entrenador en el Milan en tres años, Musah tiene otro nuevo comienzo a las órdenes de Ruben Amorim. El jugador de 23 años ha participado con regularidad durante la pretemporada, y las informaciones en Italia indican que Amorim planea quedarse con él, valorando su velocidad, su versatilidad y su capacidad para conducir el balón por el centro del campo. Los minutos de pretemporada no garantizan un papel importante una vez empiecen los partidos oficiales, pero la aparente decisión del Milan de mantenerlo sugiere que hay un sitio para él en los planes de Amorim.

    Musah tiene ahora otra oportunidad para demostrar su valía contra, sí, el Manchester United, el club que Amorim dejó tras una agria ruptura en enero. Es otra ocasión para que un jugador versátil que todavía tiene mucho potencial demuestre por qué pertenece a este nivel.

    Su compañero Christian Pulisic seguirá de baja mientras continúa recuperándose de la contusión ósea y las microfracturas en su pierna derecha que sufrió durante la eliminación de Estados Unidos del Mundial ante Bélgica.

  • SOCCER FRIENDLY BEERSCHOT VS VENEZIAAFP

    No te olvides de Busio


    Hubo un momento en que Gianluca Busio, al igual que Musah, era visto como una parte importante del futuro de la USMNT. Debutó con la selección absoluta a los 19 años, pero los continuos ascensos y descensos del Venezia entre las dos principales divisiones de Italia le han dificultado construir una continuidad sostenida al más alto nivel. A pesar de seguir siendo un habitual en su club, Busio ha tenido en gran medida un papel secundario en la USMNT, con 17 internacionalidades y ninguna desde noviembre de 2024.

    Eso podría cambiar pronto. Busio firmó discretamente una excelente temporada 2025-26, con siete goles y cuatro asistencias en 37 partidos de liga, al tiempo que ayudó al Venezia a ganar la Serie B y asegurar un regreso inmediato a la máxima categoría. Su rendimiento y su creciente influencia tuvieron recompensa este verano, cuando el jugador de 24 años fue nombrado capitán del club.

    Antes de que el Venezia abra su campaña de la Serie A en casa contra el Lecce el 23 de agosto, Busio tendrá el sábado su primera prueba competitiva de la temporada ante el Modena en la ronda inaugural de la Coppa Italia. El Venezia debería partir como favorito en casa ante un rival de la Serie B, y el partido ofrece a Busio la oportunidad de iniciar su capitanía con una victoria y trasladar al nuevo curso el impulso de la pasada temporada.

    Solo por su estado de forma, su rol de liderazgo y su regreso a la Serie A, Busio debería estar en la pelea por entrar en la convocatoria de septiembre de Mauricio Pochettino. Un inicio fuerte en la máxima categoría podría hacer que cada vez fuera más difícil ignorarlo.

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    Team America vuelve a la carga

    Admitámoslo: hay algo divertido en un club de Reino Unido con fuerte presencia estadounidense. El Fulham tuvo a Brian McBride, Kasey Keller, Clint Dempsey y Eddie Johnson; el Rangers contó con Carlos Bocanegra, Alejandro Bedoya y Maurice Edu; y, más recientemente, el Leeds de Jesse Marsch tuvo a Tyler Adams, Brenden Aaronson y Weston McKennie. Ahora, el Middlesbrough ha reunido a su propio trío de la USMNT con Sebastian Berhalter, Aidan Morris y Max Arfsten.

    Solo eso ya da a los aficionados estadounidenses otro motivo para seguir la segunda categoría del fútbol inglés. La Championship también cuenta con George Campbell, del West Brom; Damion Downs, del Southampton; y Charlie Kelman, del Charlton, mientras que el delantero del Derby County Patrick Agyemang sigue de baja por una lesión en el tendón de Aquiles.

    La temporada oficial del Boro ya está en marcha. Berhalter y Arfsten fueron titulares el pasado viernes en la victoria por 1-0 sobre el Wrexham en la Carabao Cup, y ahora el Middlesbrough recibe el sábado al recién ascendido Lincoln City en su estreno en la Championship.

    Después de quedarse sin el ascenso de forma agónica la temporada pasada, al encajar un gol en el minuto 95 de la derrota por 1-0 en la final del playoff ante el Hull City, el Boro apunta de nuevo a pelear por llegar a la Premier League. Un buen inicio en el Riverside ayudaría mucho a marcar el tono.