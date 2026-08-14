El fútbol nunca se detiene, y el brevísimo parón entre el que posiblemente fue el Mundial más dramático de todos los tiempos y el inicio de la temporada de clubes en Europa está llegando a su fin.

Las ligas neerlandesa, escocesa y croata ya están en marcha, y LaLiga se suma este fin de semana. Eso significa que varias estrellas estadounidenses ya están de vuelta en acción, mientras que otras se preparan para comenzar nuevas campañas. Con el arranque de un nuevo ciclo mundialista, los integrantes de la selección de Estados Unidos tienen la oportunidad de demostrar por qué deben seguir contando. Para aquellos que eran demasiado jóvenes para entrar en la lista o cuyo nivel no estaba a la altura, esto representa un nuevo comienzo.

Yunus Musah, por ejemplo, fue considerado en su día una pieza clave de la selección de Estados Unidos, pero ha tenido problemas para encontrar continuidad en Italia. Con el nuevo entrenador, Ruben Amorim, está teniendo otra oportunidad de demostrar su valía durante la pretemporada. Luego está Ricardo Pepi, que probablemente debería haber dejado la Eredivisie tras la pasada temporada, pero sigue en el PSV, por ahora. Después de que el campeón neerlandés no lograra arrancar en su estreno liguero, Pepi y Sergiño Dest tendrán la misión de ayudar al equipo de Peter Bosz a reconducir el rumbo. Si no lo consiguen, la presión empezará a crecer rápidamente en Eindhoven.

Esas son solo algunas de las historias a seguir. GOAL repasa las principales tramas protagonizadas por los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.