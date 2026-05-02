Según Mundo Deportivo, en el vestuario del Real Madrid hay un «ambiente explosivo» y la tensión no parece bajar.
Traducido por
«Ambiente explosivo»: el vestuario del Real Madrid es un «polvorín» y circulan rumores sobre Antonio Rüdiger
La pérdida del título liguero ante el FC Barcelona y la eliminación en cuartos de la Champions frente al Bayern han empeorado la situación. De los últimos seis partidos, el Real Madrid solo ha ganado uno y encara su segunda temporada consecutiva sin títulos.
«El vestuario blanco es un polvorín», añade el informe. Desde hace tiempo se habla de tensiones internas entre los jugadores y de descontento con el trabajo del entrenador Álvaro Arbeloa, cuyos días tras la temporada podrían estar contados. A los jugadores estrella Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham se les ha acusado repetidamente en las últimas semanas de generar fricción, incluso entre ellos.
- Getty Images Sport
Real Madrid: Antonio Rüdiger «perdió los nervios»
El viernes, «Marca» y «AS» informaron de una disputa entre el centrocampista Dani Ceballos y Arbeloa, que empeoró tras una charla privada el jueves. Ceballos no quiere tener más contacto con el entrenador del Real Madrid lo que resta de temporada.
El sábado, en rueda de prensa, el técnico se limitó a decir: «No hablo públicamente de mis asuntos con los jugadores. Hace más de 20 años aprendí que lo que pasa en el vestuario se queda ahí, y así seguirá siendo».
ESPN añade que Antonio Rüdiger ya se enfrentó hace semanas con un compañero, hecho que el club intentó ocultar. Mundo Deportivo asegura que el central “perdió los nervios”. Además, Arbeloa habría discutido airadamente con Dani Carvajal y Raúl Asencio.
¿Arbeloa, a punto de salir del Real Madrid? ¿Tomará el relevo Mourinho?
No sería la primera metedura de pata reciente de Rüdiger. La anterior ocurrió en el partido de vuelta de cuartos contra el Bayern, cuando, según el club alemán, insultó a Josip Stanisic con comentarios fuera de lugar. «Solo se dijo una palabra, y eso dos veces. Pero pueden preguntarle ustedes mismos qué dijo. ¡Quizá sea lo suficientemente hombre para admitirlo!», subrayó el croata en aquel momento de forma elocuente.
Varios medios coinciden en que el Real Madrid busca un sucesor para Arbeloa, quien reemplazó a Xabi Alonso a principios de año. Según The Athletic, la opción preferida del presidente Florentino Pérez es José Mourinho, para recuperar la disciplina en un plantel desestructurado. El técnico portugués respondió con calma y aclaró que nadie del club se ha puesto en contacto con él.
Entre los candidatos figuran el seleccionador francés Didier Deschamps, Jürgen Klopp y Massimiliano Allegri.