Amarga derrota ante el FC Bayern: malas noticias para el Real Madrid

En el Allianz Arena, el Real Madrid debe remontar el 1-2 de la ida. Arbeloa, que reemplazó a Xabi Alonso tras su destitución, cree que es posible: «Si hay un club capaz de ganar en Múnich, ese es el Real Madrid». El técnico presentó su análisis del partido del martes en el Bernabéu y afirmó: «Tuvimos muchas ocasiones y apenas concedimos. Viajamos a Alemania convencidos de que podemos ganar o, si hace falta, morir en el intento».

Opina que el Real merecía ganar: «Tuvimos muchas ocasiones y concedimos pocas. Ahora vamos a Alemania con convicción para ganar y, si hace falta, para morir».

Una eliminación en cuartos podría costarle el cargo, pues en LaLiga están a nueve puntos del Barcelona con solo siete jornadas y en Copa cayeron ante el Albacete en el debut de Arbeloa. La derrota en la final de la Supercopa ante el Barça había sellado ya el fin de la era Alonso.

De ahí que una eliminación en cuartos tenga consecuencias profundas para Arbeloa y para el club, y ponga en duda el credo de Florentino Pérez, quien asegura que el Madrid no necesita un director deportivo.

Según AS, Toni Kroos podría incorporarse a la estructura deportiva del club a partir del verano, quizá como director deportivo.