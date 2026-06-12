Álvaro Morata califica a Cristiano Ronaldo como «el mejor de todos los tiempos» y revela los «espectaculares» regalos que CR7 hizo a sus compañeros del Real Madrid

Al recordar sus inicios en el Real Madrid, Morata destacó la generosidad de Ronaldo con los jóvenes. También admitió que, al principio, le costó adaptarse a la exigencia que impondría durante la rivalidad con el Barcelona.

«Cuando era joven, en las pretemporadas me decía qué necesitaba o íbamos de compras», recordó Morata. «Nos regalaba iPads, móviles, perfumes… era espectacular.

«En mi primera etapa era muy joven y no estaba acostumbrado a sus exigencias. A veces, un chico que entra desde el banquillo dispara a puerta solo porque sus amigos o familia están en la grada».

Añadió: «Es normal que las exigencias sean increíbles, pero conmigo siempre tuvo un trato excepcional».