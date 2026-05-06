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Álvaro Carreras emite un comunicado tras el supuesto altercado de Antonio Rüdiger en un entrenamiento del Real Madrid
Carreras desmiente las «insinuaciones» sobre el campo de entrenamiento
El martes por la noche, la exestrella del Manchester United publicó un contundente comunicado en su cuenta de Instagram para aclarar su situación en la plantilla del Real Madrid. Las declaraciones del defensa llegan tras las especulaciones sobre su conducta y un incidente en el campo de entrenamiento.
«En los últimos días han surgido insinuaciones y comentarios sobre mí que no se ajustan a la realidad», escribió Carreras. «Mi compromiso con este club y con los entrenadores ha sido absoluto desde el primer día y seguirá siéndolo. Desde que regresé, siempre he trabajado con máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa».
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Abordar el incidente de Rudiger
Tras rumores que señalaban a Rudiger como instigador del enfrentamiento, Carreras confirmó el incidente con un compañero durante un entrenamiento, pero lo calificó de “aislado y ya resuelto”.
«El incidente con un compañero fue un hecho aislado ya resuelto», afirmó Carreras. «Mi relación con el equipo es muy buena».
Aumento de los disturbios en Valdebebas
El incidente entre Carreras y Rudiger no es el único desafío que el entrenador Álvaro Arbeloa ha enfrentado lately. El Bernabéu vive un clima tenso tras una racha de malos resultados y, según rumores, varios veteranos han chocado entre bastidores. Se habla incluso de un «desagradable cara a cara» entre el técnico y el centrocampista Dani Ceballos.
Mientras el equipo lucha por encontrar regularidad, la fricción entre plantel y cuerpo técnico se ha vuelto una gran distracción. Además, se informa que Kylian Mbappé muestra frustración en los entrenamientos, lo que indica que Carreras es solo uno de varios jugadores que sufren la presión de la camiseta del Real Madrid, que podría quedar sin títulos esta temporada.
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El Clásico sigue siendo la prioridad
Pese al revuelo sobre algunos jugadores y sus relaciones, el Real Madrid debe centrarse ya en el campo. Arbeloa ha restado importancia a los roces y recuerda que lo que pase en el vestuario debe quedarse ahí si el equipo quiere triunfar.
Tras la eliminación en la Liga de Campeones y con La Liga tambaleándose, el próximo Clásico contra el Barcelona es la última oportunidad de salvar el orgullo. Carreras y sus compañeros sentirán enorme presión por mostrar un frente unido cuando salgan al césped del Camp Nou este fin de semana.