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Álvaro Arbeloa reacciona a la imagen de Kylian Mbappé riendo al salir del entrenamiento del Real Madrid y le piden sin rodeos su opinión sobre José Mourinho
La risa de Mbappé desata el debate en medio de los rumores sobre tensiones en el vestuario
La tensión ha crecido en el Real Madrid tras dos altercados en el campo de entrenamiento de Valdebebas en 48 horas. A pesar de los incidentes, se vio a Mbappé salir del complejo riendo, lo que generó debate en redes sociales.
Algunos aficionados criticaron la imagen, dada la tensión en la plantilla. Todo se originó en dos enfrentamientos entre compañeros: uno entre Fede Valverde y Aurélien Tchouameni, y otro al día siguiente. Según los informes, Valverde tuvo que ir al hospital para que le pusieran puntos de sutura en un corte.
Arbeloa defiende a Mbappé
Arbeloa desestimó las insinuaciones de que el comportamiento de Mbappé reflejara el estado de ánimo del plantel y afirmó que la situación se había sacado de contexto. Según Marca, el entrenador declaró: «Que un jugador salga sonriendo tras una sesión de entrenamiento es sacar las cosas de quicio y fuera de contexto. Solo puedo responder por [Álvaro] Carreras: cuando ha jugado, ha sido porque se lo ha ganado».
“Todos sabemos el esfuerzo que hizo Mbappé para venir al Madrid y lo que sacrificó; de niño ya llevaba el chándal del club. Me siento respaldado por la autoridad de un entrenador del Madrid: están respetando al técnico al mando, y como jugador eso es lo más importante”.
El club intenta estabilizar la situación
Tras el último incidente, José Ángel Sánchez convocó una reunión de emergencia con la plantilla para calmar los ánimos. A Arbeloa le preguntaron sin rodeos por su opinión sobre su antiguo mentor, Mourinho. Con el ambiente en el Bernabéu calificado como «insoportable» por parte de la prensa española, el nombre del técnico portugués sigue sonando para un posible regreso. Le preguntaron sin rodeos si seguía creyendo que «Mou es uno de los nuestros», y respondió: «Sí».
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Buena noticia sobre Mbappé antes del Clásico
Mbappé fue criticado tras volver de vacaciones en Cerdeña justo antes del partido contra el Espanyol. Sin embargo, hay buenas noticias para el Madrid: las pruebas médicas indican que el delantero podría estar listo para el Clásico contra el Barcelona, un impulso clave para Arbeloa, que busca retrasar la celebración del título culé.