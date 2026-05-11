Álvaro Arbeloa habla claro sobre la lesión de Kylian Mbappé tras perder el Clásico y felicita al «bien entrenado» Barcelona por ganar La Liga

La ausencia de Mbappé acaparó la atención antes del partido en Cataluña, pues el francés se quedó fuera de la convocatoria para este encuentro clave. A pesar de la esperanza de que se recuperara de su lesión muscular, Arbeloa tuvo que disputar el clásico sin su estrella y, tras el 2-0 en el Camp Nou, las explicaciones posteriores no calmaron a la afición madridista.

Finalmente, su ausencia fue demasiado para el Real Madrid, que perdió 2-0 en el Spotify Camp Nou. Tras el partido, al ser preguntado si Mbappé volvería esta temporada o si se podría haber hecho más para tenerlo en el Clásico, Arbeloa se limitó a responder: «No lo sé. Veremos cómo evoluciona su lesión», declaró el técnico. La incertidumbre aumenta el escrutinio sobre el jugador de 27 años, criticado por la afición durante su baja.