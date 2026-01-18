Getty Images Sport
Álvaro Arbeloa se enfurece con los aficionados del Real Madrid por corear contra el presidente del club, Florentino Pérez, mientras los jugadores estrella también eran abucheados
La derrota en la Supercopa le costó a Xabi Alonso su trabajo.
Xabi Alonso fue relevado de sus funciones como entrenador del Real Madrid a principios de la semana después de supervisar una derrota por 3-2 ante el rival Barcelona en la Supercopa de España el fin de semana pasado. Raphinha y Robert Lewandowski anotaron en la primera mitad para los Blaugrana, pero Los Blancos se fueron al descanso igualados con los líderes de La Liga tras rápidos goles de Vinicius Junior y Gonzalo García.
Sin embargo, el Real Madrid no pudo aprovechar los goles de Vinicius y García, ya que Raphinha anotó su segundo gol y el tercero para el Barcelona en el minuto 73, y a pesar de una tarjeta roja tardía para Frenkie de Jong, el equipo de Hansi Flick aguantó para asegurar la Supercopa por segunda temporada consecutiva.
La derrota en Arabia Saudita le costó a Alonso su trabajo al mando del Bernabéu, con un comunicado emitido el lunes pasado que decía: "El Real Madrid C. F. desea anunciar que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.
"Xabi Alonso siempre llevará el cariño y la admiración de todos los madridistas porque es una leyenda del Real Madrid y siempre ha representado los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su hogar.
"Nos gustaría agradecer a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por su arduo trabajo y dedicación a lo largo de este tiempo, y desearles la mejor de las suertes en esta nueva etapa de sus vidas."
Arbeloa respondió a los críticos de Pérez
El Real Madrid actuó rápidamente para incorporar a Álvaro Arbeloa como sucesor de Xabi Alonso, pero no tuvo un gran comienzo en el banquillo del primer equipo. Los Blancos fueron eliminados de la Copa del Rey por el equipo de menor categoría Albacete en su primer partido a cargo. Jefte Bentancor anotó un gol en el minuto 94 para asegurar una victoria por 3-2 y provocar una sorpresa en los octavos de final el miércoles por la noche.
Arbeloa supervisó una victoria por 2-0 sobre el Levante en su primer partido en casa a cargo en La Liga, pero fue un partido empañado por cánticos contra el presidente del club Florentino Pérez. "Florentino Dimisión" resonó por el estadio desde el minuto 5 durante la primera mitad y en el descanso.
El técnico de los Blancos ha criticado desde entonces a aquellos que corearon contra Pérez, afirmando que provenían "de aquellos que no aman al Madrid".
Los abucheos fueron 'de aquellos que no aman al Madrid'
Hablando después de la victoria sobre el Levante, el exdefensor dijo: "Sé de dónde vienen los abucheos y estas campañas. No son de personas que no aman a Florentino, sino de aquellos que no aman al Madrid.
No van a engañarme, él es la persona más importante en este club junto a Bernabéu, y nosotros los madridistas somos conscientes de lo que Florentino ha hecho por este club. Sabemos de dónde vienen estos abucheos."
Antes del partido, Arbeloa había intentado calmar las tensiones entre los aficionados y el club al decir: "Entiendo el dolor y la decepción de los aficionados. Pero pido su apoyo para los jugadores."
Pérez no fue la única persona abucheada por los fans del Real Madrid, ya que Vinicius Junior, Jude Bellingham y Federico Valverde también fueron blanco de los aficionados. El trío supuestamente estaba escéptico de las tácticas de Alonso. Mbappé hizo un gesto para que cesaran los abucheos al final del partido, mientras Vinicius buscó solicitar apoyo de la multitud, con una reacción mixta.
Arbeola, 'orgulloso' de ser el entrenador de Vini
Arbeloa también defendió a Vinicius después del partido, diciendo: "Vinicius es uno de los jugadores más amenazantes del mundo. Lo utilizaré al máximo, y exigiré lo mismo de mis compañeros de equipo. Estoy orgulloso de ser su entrenador."
La victoria del sábado sobre el Levante vio al Real Madrid acortar la distancia con el líder de la liga, el Barcelona, a solo un punto antes del partido del Blaugrana contra la Real Sociedad el domingo por la noche. Y ahora la atención se centra en la Liga de Campeones.
Los Blancos se enfrentan al Mónaco en Madrid el martes por la noche mientras el equipo español busca recuperarse de su derrota 2-1 ante el Manchester City en la sexta jornada de la fase de la liga.
