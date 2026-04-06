Álvaro Arbeloa desmiente las acusaciones de que Kylian Mbappé y Jude Bellingham supongan un lastre para el Real Madrid, y el entrenador insiste en que el dúo de estrellas es un «privilegio extraordinario»

Mbappé y Bellingham acaban de reincorporarse al equipo tras superar sendas lesiones. Sin embargo, la pareja no pudo evitar que el Madrid cayera por 2-1 ante el Mallorca, un resultado que podría haber acabado con sus esperanzas de ganar la Liga esta temporada.

Con un importante partido europeo contra el gigante alemán en el horizonte, se ha sugerido que Arbeloa haría mejor en dejar a ambos jugadores en el banquillo, pero el entrenador ha descartado cualquier negatividad en torno a ellos. Hablando del delantero francés, declaró a los periodistas: «Mbappé tiene características diferentes a las de Brahim [Díaz] y tenemos que jugar de otra manera. Estoy encantado de tener el problema de contar con grandes jugadores a mi disposición. Mbappé ha venido a Madrid para partidos como el de mañana y eliminatorias como esta. Estoy seguro de que veremos a Kylian jugando a su mejor nivel y liderando al equipo como siempre ha hecho. Para mí, es una bendición tener a todos disponibles y no tener un equipo con diez u once jugadores fuera, como ha ocurrido en otras ocasiones».

Añadió: «Es un privilegio extraordinario tener a un jugador como Mbappé en el equipo. No sé si hay algún entrenador en el mundo que no lo quisiera. Intento imaginarme cómo debe ser para los defensas que juegan contra el Real Madrid y tienen que enfrentarse a Mbappé, Vinicius, [Federico] Valverde, Bellingham... Creo que son algunos de los mejores jugadores del planeta. Para mí, como entrenador, es un privilegio tenerlos a mi disposición».