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Álvaro Arbeloa desmiente las acusaciones de que Kylian Mbappé y Jude Bellingham supongan un lastre para el Real Madrid, y el entrenador insiste en que el dúo de estrellas es un «privilegio extraordinario»
Diseñado para los grandes escenarios
Mbappé y Bellingham acaban de reincorporarse al equipo tras superar sendas lesiones. Sin embargo, la pareja no pudo evitar que el Madrid cayera por 2-1 ante el Mallorca, un resultado que podría haber acabado con sus esperanzas de ganar la Liga esta temporada.
Con un importante partido europeo contra el gigante alemán en el horizonte, se ha sugerido que Arbeloa haría mejor en dejar a ambos jugadores en el banquillo, pero el entrenador ha descartado cualquier negatividad en torno a ellos. Hablando del delantero francés, declaró a los periodistas: «Mbappé tiene características diferentes a las de Brahim [Díaz] y tenemos que jugar de otra manera. Estoy encantado de tener el problema de contar con grandes jugadores a mi disposición. Mbappé ha venido a Madrid para partidos como el de mañana y eliminatorias como esta. Estoy seguro de que veremos a Kylian jugando a su mejor nivel y liderando al equipo como siempre ha hecho. Para mí, es una bendición tener a todos disponibles y no tener un equipo con diez u once jugadores fuera, como ha ocurrido en otras ocasiones».
Añadió: «Es un privilegio extraordinario tener a un jugador como Mbappé en el equipo. No sé si hay algún entrenador en el mundo que no lo quisiera. Intento imaginarme cómo debe ser para los defensas que juegan contra el Real Madrid y tienen que enfrentarse a Mbappé, Vinicius, [Federico] Valverde, Bellingham... Creo que son algunos de los mejores jugadores del planeta. Para mí, como entrenador, es un privilegio tenerlos a mi disposición».
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El impacto del centrocampista inglés
La presencia de Bellingham también ha sido objeto de un intenso escrutinio en relación con el funcionamiento colectivo del Madrid. Sin embargo, el entrenador español considera al centrocampista, que salió desde el banquillo el fin de semana, un líder indispensable cuyas habilidades únicas elevan significativamente el nivel de la plantilla, independientemente del sistema que se utilice. Destacó que para que la combinación funcione es necesaria la adaptabilidad colectiva.
«Con Bellingham en el campo, lo que cambia es que somos un equipo mejor, estoy convencido de ello», añadió el entrenador. «Nos aporta muchísimo. Tiene liderazgo y cualidades diferentes a las de otros compañeros. Cuando está en el campo, tendremos que saber adaptarnos unos a otros; de eso se trata, de tener esas conexiones entre los diferentes jugadores y poner el talento al servicio del equipo. Pero es un problema de lujo tener que encajar a Bellingham en el equipo».
La presión por el título en el Bernabéu
El club se encuentra en una situación inusual, ya que se enfrenta a la posibilidad de pasar una segunda temporada consecutiva sin títulos importantes. A pesar del ruido externo, el Madrid sigue centrado internamente en su histórica relación con esta competición de élite. Al referirse a lo que está en juego, el entrenador se mostró desafiante.
«No pensamos en no ganar la eliminatoria», afirmó. «Entiendo que vosotros, los periodistas, tengáis que analizar todos los escenarios, pero para nosotros solo hay uno: ganar al Bayern y pasar de ronda. Un Madrid que siempre ha plantado cara a los grandes rivales. El Bayern es el equipo más regular de Europa. La historia que tenemos con el Bayern siempre es especial. Estoy seguro de que el Bernabéu vivirá otra gran noche de Champions como la del City. Son partidos y contextos diferentes. Los jugadores saben el partido que tienen por delante, no tengo que advertirles de nada. Todos somos conscientes».
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¿Qué le depara el futuro a Los Blancos?
Las esperanzas nacionales para el gigante español se complican cada vez más a medida que la temporada entra en su recta final. El Madrid se encuentra actualmente a siete puntos del líder de la liga, el Barcelona, cuando solo quedan ocho partidos por disputar. Este considerable desfalco convierte a la Liga de Campeones en su única esperanza realista de conseguir un título importante esta temporada.
El calendario que se avecina definirá por completo su temporada, empezando por el partido de ida de cuartos de final contra el Bayern de Múnich el martes. El club recibirá luego al Girona en La Liga el viernes, antes de viajar a Alemania para el decisivo partido de vuelta europeo el 15 de abril. El equipo tiene una montaña que escalar en la liga, con un partido a domicilio potencialmente decisivo contra el Barcelona que se avecina el 10 de mayo.