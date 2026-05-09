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Álvaro Arbeloa defiende a Kylian Mbappé de las críticas por sus polémicas vacaciones durante la recuperación de una lesión
El sacrificio de Mbappé por la camiseta
Mbappé está lesionado desde el 24 de abril, pero sigue acaparando titulares en España. Recientemente se le vio de vacaciones en Cerdeña con su pareja, justo cuando el Real Madrid jugaba contra el Espanyol. Aunque el club autorizó el viaje, muchos aficionados y comentaristas criticaron la imagen de la estrella descansando mientras sus compañeros competían.
Arbeloa, sin embargo, recordó el esfuerzo que Mbappé hizo para fichar por el club. En rueda de prensa declaró: «Todos los aficionados del Madrid saben lo que tuvo que hacer para venir. Lo tenía todo en su anterior club y renunció a mucho para estar en el de sus sueños. Todos le vimos de niño con el chándal del Real Madrid».
- AFP
Mantener la autoridad en el vestuario
El momento del viaje ha sido delicado por la situación en el club. Con los blancos luchando por sus títulos en la recta final, cada movimiento de la plantilla se examina. Arbeloa afirmó que mantiene el control y que sus decisiones sobre el tiempo libre de los jugadores deben respetarse.
Sobre el revuelo causado por el viaje a Cerdeña, el técnico español aclaró que la dirección sigue al mando: «Siento que tengo toda mi autoridad», afirmó. «Los jugadores del Real Madrid, como todos, deben sentir que el entrenador la tiene, sea quien sea. Debemos respetarla. Eso es lo más importante para un jugador».
Restar importancia a la tensión en los entrenamientos
Más allá del drama vacacional, las redes han ardido con especulaciones sobre el ambiente del equipo. Se difundieron imágenes de Mbappé sonriendo en un entrenamiento, y algunos las tacharon de inapropiadas por el supuesto enfrentamiento entre Aurélien Tchouameni y Federico Valverde. Arbeloa desmintió tales versiones, tachándolas de ruido externo que busca un problema inexistente.
«Quien interprete la sonrisa de un jugador tras entrenar fuera de contexto, repito, se equivoca», afirmó a los medios. Y añadió que el grupo se mantiene centrado en sus objetivos, no en las narrativas externas.
- AFP
Un regreso decisivo para el Clásico
El debate llega en un momento clave: el Real Madrid visita Barcelona este domingo. Una victoria azulgrana en el Clásico le daría el título de La Liga, mientras que el Madrid, con opciones matemáticas, busca aplazar la fiesta culé en un Camp Nou cargado de tensión.
Además, Mbappé podría reaparecer: su regreso daría confianza a un equipo que ha mostrado falta de sincronía. Da igual si juega de inicio o entra desde el banquillo; todos los ojos estarán sobre él, esperando que acalle a sus críticos con un partido decisivo.