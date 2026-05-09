Álvaro Arbeloa defiende a Kylian Mbappé de las críticas por sus polémicas vacaciones durante la recuperación de una lesión

Mbappé está lesionado desde el 24 de abril, pero sigue acaparando titulares en España. Recientemente se le vio de vacaciones en Cerdeña con su pareja, justo cuando el Real Madrid jugaba contra el Espanyol. Aunque el club autorizó el viaje, muchos aficionados y comentaristas criticaron la imagen de la estrella descansando mientras sus compañeros competían.

Arbeloa, sin embargo, recordó el esfuerzo que Mbappé hizo para fichar por el club. En rueda de prensa declaró: «Todos los aficionados del Madrid saben lo que tuvo que hacer para venir. Lo tenía todo en su anterior club y renunció a mucho para estar en el de sus sueños. Todos le vimos de niño con el chándal del Real Madrid».