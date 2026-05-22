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Álvaro Arbeloa confirma su salida del Real Madrid tras una breve etapa como entrenador, antes del regreso de José Mourinho
Arbeloa se marcha tras una etapa complicada al frente del equipo
Tras dirigir al Madrid B, Arbeloa reemplazó a Xabi Alonso en enero, recién llegado esa temporada. Pese al cambio, el equipo no logró títulos: quedó fuera de la Liga tras perder 2-0 ante el Barcelona en El Clásico y fue eliminado por el Bayern Múnich en cuartos de la Champions.
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Arbeloa agradece a jugadores y directivos del club.
El exinternacional español se mostró satisfecho con su etapa en el club a pesar de los resultados decepcionantes y agradeció a la plantilla y a la directiva su apoyo. En lugar de volver al Madrid B o a la cantera, ha decidido dejar el club tras una larga trayectoria.
«Espero que sea un "hasta luego", porque siempre he considerado este lugar mi hogar», declaró Arbeloa en una rueda de prensa previa a su último partido al frente del equipo. «He formado parte del Real Madrid durante 20 años desempeñando muchas funciones, y siempre lo consideraré mi hogar. Es evidente que este será mi último partido de la temporada como entrenador del Real Madrid, pero no sé si será el último de mi vida en este cargo.
«Me voy de Madrid con una inmensa gratitud hacia mis jugadores. Me han hecho mejor, me han permitido disfrutar cada día, me han enseñado mucho y me han convertido en un mejor entrenador hoy de lo que era el 12 o el 13 de enero. También estoy muy agradecido al presidente y a José Ángel por la oportunidad que me dieron, y a todos los que forman parte del primer equipo.
«Me voy del Real Madrid agradecido porque, en estos ocho años, he conocido mejor el club, he tratado con mucha gente y he hecho muchos amigos. Espero poder volver algún día».
Se espera que Mourinho sustituya a Arbeloa
Arbeloa se pronuncia cuando Mourinho está cerca de volver al Real Madrid. Se informa que el técnico portugués ya acordó verbalmente dirigir al equipo tras la decepcionante temporada. Ya lo hizo entre 2010 y 2013 y llegaría con su propio cuerpo técnico. Arbeloa desmintió que pueda seguir en el club bajo sus órdenes.
«No estoy aquí para hablar de posibilidades», afirmó. «Mou tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él, y está muy bien rodeado. Si viene al Real Madrid, lo hará con su equipo, como debe ser. No hay ninguna posibilidad de que yo forme parte de él».
- AFP
Arbeloa busca su próxima oportunidad como entrenador
Se espera que el Real Madrid actúe rápido para confirmar a Mourinho, mientras inicia la reestructuración de cara a la próxima temporada. El futuro de Arbeloa sigue incierto tras el partido del sábado contra el Athletic Club.