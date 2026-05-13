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Álvaro Arbeloa asegura que Kylian Mbappé está comprometido con el Real Madrid, pese a las crecientes críticas
Se cuestiona la disponibilidad y el compromiso de Mbappé
Mbappé está en el ojo del huracán por su bajo rendimiento y por perderse el último Clásico contra el Barcelona. Algunos medios españoles dudan de su compromiso con el club y sugieren que ya piensa en los compromisos internacionales de este verano. La tensión creció hasta provocar una fuerte reacción en redes y una petición titulada «Fuera Mbappé», supuestamente firmada por millones, tras sus lujosas vacaciones en Cerdeña mientras se recuperaba de una lesión en el tendón de la corva.
En la víspera del duelo contra el Real Oviedo, Arbeloa respondió sin rodeos: «Veremos si termina la sesión de hoy. Ayer la completó, y si está disponible, jugará y podrá seguir demostrando su compromiso con el club». Al ser consultado sobre si Mbappé ha mostrado total compromiso, añadió: «Por supuesto, no podría pensar lo contrario. De lo contrario, no sabría dónde estoy. Este club es una bendición para todos nosotros. Sabemos lo que es estar lejos de Madrid, y mis jugadores deben ser conscientes de la suerte que tienen».
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Cómo lidiar con las distracciones del Mundial
Con el Mundial 2026 cerca, han surgido rumores de que algunos jugadores podrían estar bajando su intensidad para evitar lesiones. Arbeloa desmintió que algún jugador de su plantilla, incluido Mbappé, se esté conteniendo en el campo para reservarse para sus selecciones.
«Nunca me ha pasado y espero que no ocurra. He sido muy cuidadoso: en el 95 % de los casos he evitado riesgos, aumentando poco a poco sus minutos tras una lesión», explicó. Añadió que lo que está en juego a nivel de club es muy importante y concluyó: «No creo que nadie evite una entrada dura por pensar en el Mundial. Tenemos mucho que demostrar en estos tres partidos».
La filosofía de gestión y el futuro de Arbeloa
La posición de Arbeloa está en entredicho por los rumores sobre el regreso de José Mourinho este verano y una temporada sin títulos, marcada por la temprana eliminación en La Liga y las eliminaciones en la Liga de Campeones y la Copa del Rey. Su liderazgo se ha visto aún más mermado por su incapacidad para gestionar un vestuario fracturado, como mostró el reciente enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.
«Entiendo las críticas a mis decisiones», admitió Arbeloa. «A veces hablo de lo que pienso y otras digo lo que debo. Así me relaciono con los jugadores; así lo hice en la cantera. Un entrenador debe protegerlos. Con ellos digo cosas que no diría aquí. Siempre con respeto. He sido exigente y no cambiaría cómo he defendido a mis jugadores». Sobre su futuro, añadió: «Entiendo las preguntas, pero respeten mi decisión de centrarme en el partido. Al terminar la Liga, podré responder».
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El desaire a Carvajal y la selección española
Al comentar la ausencia de Dani Carvajal en la lista de España para el Mundial, Arbeloa respetó la decisión, pero reconoció: «Siempre lo querría en mi equipo por lo que aporta dentro y fuera del campo; es una pena que no pueda jugar con la selección». Aunque no haya jugadores del Madrid en esta convocatoria, Arbeloa siguió apoyando a la selección y recordó que «han tenido una temporada en la que han demostrado el tipo de jugadores que son».