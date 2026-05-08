El internacional canadiense de 25 años sufre de nuevo problemas musculares, lesión recurrente que ha marcado su temporada. Este contratiempo llega tras la eliminación del Bayern en semifinales de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain, dejando a Kompany con pocas opciones en la banda izquierda.

El viernes, Kompany reconoció no tener una fecha de regreso: «Veremos cuánto estará de baja tras revisar las imágenes».

El club aguarda los resultados de nuevas pruebas para confirmar la gravedad de la lesión, aunque ya se ha descartado su presencia en el partido liguero del sábado.