Según The Athletic, Cucurella quiere dejar el Chelsea este verano. El club no pondría trabas si llega una oferta adecuada.
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Allí tendría un entrenador alemán: ¿se avecina un cambio espectacular para Marc Cucurella, la pesadilla de la DFB?
Según The Athletic, varios grandes clubes siguen a Cucurella. El FC Barcelona, a través de su director deportivo Deco, ya habría contactado con sus representantes. Tanto Deco como el entrenador Hansi Flick valoran mucho al lateral de 27 años.
Curiosamente, en el Barça encontraría al técnico alemán Flick, quien en la Euro 2024 lo vivió como una pesadilla. En la prórroga de los cuartos de final entre España y Alemania, su mano en el área con el marcador 1-1 quedó impune, y Alemania no recibió el penalti que era claro. Poco después, España marcó el 2-1 y eliminó al anfitrión.
Para Cucurella, fichar por el Barça sería especial: es catalán y se formó en la cantera azulgrana desde los 14 años. Sin embargo, nunca se consolidó en el primer equipo —solo jugó un partido oficial—, así que fue cedido en 2018-19 (al Eibar) y en la 2019/20 (al Getafe), antes de que los blaugranas lo cedieran definitivamente al Getafe en el verano de 2020 por algo menos de doce millones de euros. Un año después fichó por el Brighton y, en 2022, el Chelsea pagó 65,3 millones por él.
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Marc Cucurella, descontento en el Chelsea: ¿pedirán los Blues al menos 70 millones de euros?
Tras cuatro años en Stamford Bridge, Cucurella está cada vez más descontento, según The Athletic. Entre sus quejas destaca la estrategia de fichajes de los Blues, que apuesta fuerte por jóvenes promesas. «Faltaba experiencia. Para muchos era el primer partido de esta envergadura y lo hemos pagado caro», lamentó en marzo en The Athletic tras la eliminación en octavos de la Champions ante el París Saint-Germain (2-5 y 0-3). «Entiendo la política del club, pero a quienes queremos ganar grandes títulos estos momentos nos desaniman. Fichar solo a jóvenes puede complicar las cosas».
Además, critica la salida prematura de Enzo Maresca y lamenta que no se le diera más tiempo al técnico italiano, campeón del Mundial de Clubes con el equipo. Con su sucesor, Liam Rosenior, la situación empeoró. Al terminar la temporada en décimo lugar, el Chelsea se quedó fuera de las competiciones europeas, otro motivo para que Cucurella busque salida.
El Chelsea, sin embargo, no tiene prisa: el contrato de Cucurella vence en 2029, así que podría pedir al menos 70 millones de euros por su traspaso.
¿Interés por Marc Cucurella? El Barça tendría que vender primero
Xabi Alonso, futuro entrenador del Chelsea, ha contactado varias veces con Cucurella en las últimas semanas. El técnico español quiere contar con su compatriota, pero, según The Athletic, sabe que el jugador desea cambiar de aires. Por ahora todo es incertidumbre.
El Barça solo acelerará su interés si antes cede a uno de sus actuales defensas, lo que le daría margen salarial para repatriar al canterano. Por ahora, todo es incertidumbre.
Alejandro Balde, cuyo crecimiento se ha estancado, no pondría trabas a una salida. Jules Koundé podría marcharse, aunque él asegura que ve su futuro en el club. Joao Cancelo, cedido por el Al-Hilal, podría ficharse de forma definitiva si se concreta.
En todo caso, el Barça competiría con otros clubes por su fichaje. Según The Athletic, el Atlético de Madrid es el principal interesado en el lateral zurdo. Para los colchoneros, que buscan prioritariamente un nuevo lateral izquierdo este verano, Cucurella estaría en lo más alto de la lista de deseos y, al parecer, ya se han mantenido conversaciones. A diferencia del Barça, el Atlético no tendría que vender primero a otros jugadores para poder ir en serio a por Cucurella.
También se menciona al Real Madrid, mientras que el Manchester City, donde podría llegar Maresca como sucesor de Guardiola, completa el círculo de pretendientes.
Antes de resolver su futuro de club, Cucurella se centra en el Mundial, donde la campeona de Europa, España, parte como favorita. Ha jugado 23 partidos internacionales, fue titular en la Euro 2020 y podría tener un papel relevante en la fase final, que arranca el 11 de junio. Días antes señaló a Ecuador, rival de Alemania en la fase de grupos, como posible sorpresa. España comparte grupo con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.
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Marc Cucurella: sus estadísticas con el Chelsea FC
Partidos
163
Goles
9
Asistencias
13