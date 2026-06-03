Allí tendría un entrenador alemán: ¿se avecina un cambio espectacular para Marc Cucurella, la pesadilla de la DFB?

Según The Athletic, varios grandes clubes siguen a Cucurella. El FC Barcelona, a través de su director deportivo Deco, ya habría contactado con sus representantes. Tanto Deco como el entrenador Hansi Flick valoran mucho al lateral de 27 años.

Curiosamente, en el Barça encontraría al técnico alemán Flick, quien en la Euro 2024 lo vivió como una pesadilla. En la prórroga de los cuartos de final entre España y Alemania, su mano en el área con el marcador 1-1 quedó impune, y Alemania no recibió el penalti que era claro. Poco después, España marcó el 2-1 y eliminó al anfitrión.

Para Cucurella, fichar por el Barça sería especial: es catalán y se formó en la cantera azulgrana desde los 14 años. Sin embargo, nunca se consolidó en el primer equipo —solo jugó un partido oficial—, así que fue cedido en 2018-19 (al Eibar) y en la 2019/20 (al Getafe), antes de que los blaugranas lo cedieran definitivamente al Getafe en el verano de 2020 por algo menos de doce millones de euros. Un año después fichó por el Brighton y, en 2022, el Chelsea pagó 65,3 millones por él.