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«Allí donde va Cristiano Ronaldo, causa sensación»: ¿Estallaría la burbuja de la Liga Profesional Saudí sin CR7? Paul-Jose M’Poku explica la «estrategia» en Oriente Medio
Ronaldo, icono de moda, se va a Oriente Medio tras dejar el Manchester United.
Tras la sorpresiva rescisión de su contrato con el Manchester United en noviembre de 2022, y un regreso de ensueño a Old Trafford que pronto se tornó pesadilla, Ronaldo volvió a marcar tendencia al fichar por el Al-Nassr.
En Riad le esperaba el contrato más lucrativo del fútbol mundial, aunque muchos fruncieron el ceño al ver al cinco veces ganador del Balón de Oro abandonar su zona de confort europea.
A pesar de su palmarés, los grandes títulos se le resisten; solo ha ganado la Copa de Campeones de Clubes Árabes. Sin embargo, sigue en la búsqueda de más trofeos de cara a 2026.
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Ronaldo busca 1.000 goles a los 41 años
Ronaldo, de 41 años, aún tiene contrato para al menos una temporada más. Durante la huelga de febrero se habló de su futuro y de varios destinos para el mejor jugador portugués de la historia, pero ha vuelto al campo y busca llegar a los 1.000 goles.
Por ahora todo parece resuelto, pero llegará el día en que acepte un nuevo reto o se retire. ¿Qué hará entonces la Liga Profesional de Arabia Saudí, que ha invertido enormes sumas en varias ventanas de fichajes?
¿Qué haría la Liga Profesional Saudí sin Ronaldo, el mejor jugador de todos los tiempos?
M’Poku, que ha jugado en Abu Dabi y Arabia Saudí, ahora se centra en la Baller League UK con Yanited de Angry Ginge. Al respecto, el exinternacional de la República Democrática del Congo declaró a GOAL: «Todavía no están consolidados; se encuentran en proceso y ahora fichan a jóvenes con miras al futuro.
Son inteligentes y se rodean de profesionales destacados para profesionalizar la liga, pero aún tienen mucho trabajo por delante, también en las otras divisiones, porque el país es muy grande.
No creo que si Ronaldo se va todo se derrumbe, pero cada vez que él llega o se marcha hay un impacto. No es culpa de Arabia Saudí.
Cuando estaba en la Juventus, el equipo funcionaba; desde que se fue… Ahora ha comprado el Almería y ya se nota el impacto. Ronaldo siempre marca la diferencia, dentro y fuera del campo. Habrá algún efecto, pero no creo que sea nada del otro mundo».
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¿Se quedará Ronaldo en Arabia Saudí con su prometida Georgina?
Ronaldo parecía feliz con sus hijos y su prometida, Georgina Rodríguez, hasta que mostró su malestar por la supuesta distribución de fondos entre los equipos del PIF en la Liga Profesional Saudí.
El hecho de que Al-Nassr haya abierto una ventaja de ocho puntos en la clasificación ha calmado al astro, y M’Poku —que disputa su propio título en el Copper Box Arena de Londres— opina que CR7 se quedará donde está por ahora.
La tercera temporada de Baller League se puede ver en directo en www.youtube.com/@BallerLeagueUK.