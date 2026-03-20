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Alisson vuelve a ser baja, ya que el Liverpool sufre un nuevo revés por lesión antes del partido contra el Brighton
El Liverpool, afectado por la lesión de Alisson
La naturaleza de la lesión sigue sin estar clara, sobre todo teniendo en cuenta que Slot no mencionó ningún problema físico relacionado con su portero titular durante la rueda de prensa previa al partido del viernes. Su ausencia supone un duro golpe, ya que el guardameta ha disputado 34 partidos en todas las competiciones con el club esta temporada, en los que ha mantenido la portería a cero en 13 ocasiones. Sin embargo, la situación se agravó rápidamente, lo que provocó que Alisson no figurara en la convocatoria para el partido en el Amex Stadium.
- AFP
Mamardashvili se dispone a asumir el cargo
Ante la baja de Alisson, se espera que Giorgi Mamardashvili ocupe su puesto bajo los palos. El internacional georgiano no es ningún desconocido en el once inicial esta temporada, ya que ha disputado 12 partidos en todas las competiciones sustituyendo a Alisson durante sus anteriores bajas por lesión.
Mamardashvili ya sustituyó a Alisson cuando este se perdió el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray. Aunque el brasileño regresó para los siguientes encuentros contra el Tottenham y el partido de vuelta contra el equipo turco, este último contratiempo vuelve a poner el foco en su suplente para un partido crucial de la Premier League.
Se confirma la retirada internacional
Las repercusiones de esta lesión van más allá de Anfield, ya que Alisson también se ha retirado de la convocatoria de Brasil para sus próximos amistosos internacionales. El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha actuado con rapidez para encontrar un sustituto y ha convocado al portero del Corinthians, Hugo Souza, para los partidos contra Francia y Croacia.
Alisson iba a ser una figura clave para la Seleção durante el parón de marzo, pero ahora se quedará en Merseyside para someterse a tratamiento. El portero ha tenido una temporada frustrante en lo que respecta a su estado físico, ya que se perdió ocho partidos a principios de temporada, entre octubre y noviembre, debido a un problema en el tendón de la corva.
- AFP
La lucha del Liverpool por meterse entre los cuatro primeros
El momento en que se ha producido la lesión dista mucho de ser el ideal para el Liverpool, que actualmente ocupa el quinto puesto en la clasificación de la Premier League. Con la lucha por los cuatro primeros puestos cada vez más reñida, cada punto es vital, y perder a un jugador con la experiencia y la calidad de Alisson es un obstáculo que Slot hubiera preferido evitar ante un peligroso Brighton, que ocupa el duodécimo puesto.
Aunque informes anteriores sugerían que los pequeños problemas de Alisson no eran «nada grave», su ausencia recurrente está empezando a convertirse en una constante de la temporada. Los aficionados esperarán que el cuerpo técnico consiga que el brasileño recupere su plena forma rápidamente, ahora que la campaña entra en su fase más decisiva.
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