Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Arsenal v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Alisha Lehmann gana el premio a la mejor jugadora de la temporada del Leicester a pesar de haber sido titular en solo CINCO partidos, y se lleva además el premio al mejor gol

A. Lehmann
Leicester City WFC
WSL Serie Primavera

Alisha Lehmann ha sido elegida «Jugadora de la temporada» por los aficionados del Leicester City Women, pese a ser titular solo en cinco partidos desde su llegada en enero. La internacional suiza, que se unió a las Foxes en plena difícil campaña de la WSL, también ganó el premio al «Gol de la temporada» por su certero remate contra su exequipo, el Aston Villa.

  • Uno de los favoritos de la afición pese a los malos resultados del equipo.

    La delantera de 27 años llegó al Leicester en enero tras pasar por el Como y la Juventus en Italia. A pesar del revuelo en su llegada, Lehmann solo ha sido titular en cinco partidos de la Superliga Femenina esta temporada.

    Ha jugado nueve partidos de la WSL y, sorprendentemente, el equipo perdió todos. Aun así, la afición la eligió Jugadora del Año, lo que refleja su gran popularidad.


    • Anuncios

  • Presencia internacional e influencia en redes sociales

    La llegada de Lehmann al Leicester atrajo mucha atención, en parte por su fama en redes sociales: supera los 15,5 millones de seguidores en Instagram. La internacional suiza, también modelo, es una de las caras más conocidas del fútbol femenino.

    Su vida personal también acapara titulares, sobre todo su anterior relación con el centrocampista del Aston Villa Douglas Luiz. Ambos pasaron del Villa a la Juventus antes de poner fin a su relación en 2025.


  • Un gol le asegura el segundo título

    Lehmann ganó el premio al Gol de la Temporada del Leicester Women por su único tanto: un emotivo gol en marzo al Villa. En una campaña de pesadilla para las Foxes, que aún podrían descender de la WSL, su remate fue un destello de brillantez.

    El tanto, marcado en el King Power Stadium, culminó una jugada colectiva brillante. Situada cerca del punto de penalti, Lehmann mostró precisión letal y envió el balón al fondo de la red. Aunque los aficionados podían elegir entre 11 goles para los premios de fin de temporada, el certero disparo de Lehmann contra su exequipo sobresalió sobre el resto.

  • Leicester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Se avecina la eliminatoria de descenso

    Lehmann celebra sus logros individuales, pero el brillo de sus trofeos no oculta la realidad: el Leicester City acabará último en la WSL, gane o pierda ante el Everton.

    El 23 de mayo jugará el play-off de permanencia contra el tercero de la WSL 2, y el futuro de Lehmann podría depender de que las Foxes se salven.

WSL Serie Primavera
Everton Women crest
Everton Women
EVE
Leicester City WFC crest
Leicester City WFC
LEI