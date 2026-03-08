Alisha Lehmann entre las goleadoras en la goleada de Suiza femenina a Malta en la fase de clasificación para el Mundial

Los goles de Svenja Folmli y Aurelie Csillag sellaron una cómoda victoria por 4-1 para las suizas, pero la capitana Lia Walti no quedó nada satisfecha con la eficacia mostrada sobre el terreno de juego. Fiel a los altos estándares del equipo, Walti comentó: «Es un rival al que hay que ganar por 6-0, 7-0 u 8-0». Este sentimiento se repitió en todo el equipo, ya que las suizas tuvieron dificultades para mantener su ritmo goleador inicial contra una selección que ocupa el puesto 88 del ranking mundial.

Las estadísticas respaldaban la frustración de Walti, ya que Suiza solo acertó en 12 de sus 28 tiros. «Hacemos muchas cosas bien, pero al final nos falta precisión», añadió. Un error defensivo en el minuto 19 permitió a Maria Farrugia recortar distancias para Malta, un gol que sirvió de llamada de atención para el equipo de Rafel Navarro tras su fulgurante comienzo.