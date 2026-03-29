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Alisha Lehmann, blanco de críticas por parecer «un conejo ante los faros» mientras el Leicester se acerca al descenso de la WSL tras su séptima derrota consecutiva
El fichaje de invierno no acaba de cuajar
Lehmann no ha logrado aportar el empuje ofensivo que se esperaba de ella cuando fichó por las Foxes procedente del Como en el mercado de invierno. Contratada para liderar la lucha por la permanencia y acallar a sus detractores, su fichaje no ha dado los frutos esperados. La delantera solo ha marcado un gol desde su llegada, y su rendimiento sigue siendo objeto de un intenso escrutinio a medida que el club se hunde cada vez más en la crisis. La derrota por 1-0 ante el Brighton supone la séptima derrota consecutiva del Leicester, lo que lo deja anclado en la última posición de la tabla y cada vez más cerca del descenso de la Superliga Femenina.
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Las pésimas estadísticas del partido avivan las críticas de los comentaristas
Su falta de impacto fue más que evidente en el partido contra el Brighton, antes de que fuera sustituida por Rosella Ayane en el minuto 86. Durante el tiempo que estuvo sobre el terreno de juego, no logró realizar ni un solo disparo, apenas tuvo 22 toques de balón y perdió la posesión en 12 ocasiones. Además, solo completó siete de sus diez pases. Esta actuación mediocre provocó una valoración contundente por parte de Trent Hutson, comentarista de BBC Radio Sussex.
Hutson afirmó: «Hoy le ha faltado el toque final a Alisha Lehmann. Los pocos partidos que ha jugado recientemente en la WSL, volver y verse integrada en un equipo que está pasando por dificultades nunca es fácil. En esos momentos en los que recogía el balón y se hacía un poco de espacio, hoy parecía un poco como un conejo ante los faros de un coche».
El entrenador del Leicester se niega a culpar a nadie en particular
Tras el pitido final, el entrenador del Leicester, Rick Passmoor, se dirigió a los medios de comunicación y se negó a culpar a ningún jugador en concreto. A pesar de que su equipo solo realizó cinco disparos a puerta en todo el partido, se mantiene optimista.
Passmoor declaró: «Ha sido un partido difícil. Tenemos que reflexionar y analizarlo, y luego seguir adelante. Tenemos tiempo de sobra para prepararnos para la racha de partidos en casa que se avecina. Hay aspectos del juego en los que lo hemos hecho bien. Creo que el grupo sigue unido. Esperamos con ganas el próximo partido contra el London City».
Cuando se le preguntó si seguía confiando en su equipo, añadió: «Por supuesto. Sabíamos que iba a ser un reto, y ahora mismo estamos en esa situación. Los jugadores y el cuerpo técnico estamos unidos, nos aseguramos de animarnos mutuamente y esperamos con ilusión los próximos partidos».
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La lucha por la supervivencia se intensificará en las próximas semanas
Al Leicester se le acaba rápidamente el tiempo para salvar la temporada. El club ocupa actualmente el último puesto de la clasificación, a cuatro puntos del West Ham, aunque tiene un partido menos por disputar. El Leicester volverá a la acción en la WSL el 26 de abril, cuando se desplace para enfrentarse al London City Lionesses.