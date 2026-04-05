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«Algunos dirán que nos lo regalaron»: Eric García responde a las críticas tras la dramática victoria in extremis del Barcelona sobre el Atlético de Madrid
Musso afirma que el Atlético fue superior
El resultado deja al Barcelona en una posición dominante ahora que la temporada entra en su recta final. Sin embargo, el enfrentamiento entre el Atlético y el Barcelona se convirtió rápidamente en un torbellino de polémica arbitral, ya que se consideró que los azulgranas habían recibido un regalo. El portero del Atlético, Juan Musso, nombrado MVP por una serie de impresionantes paradas, consideró que el desarrollo del partido se vio alterado injustamente por la tarjeta roja a Nico González, del equipo local, antes de que se anulara la de Gerard Martín, del Barça, argumentando que los locales eran el mejor equipo cuando jugaban con la plantilla al completo.
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García rechaza las acusaciones de que el Atlético le haya hecho un regalo
El versátil defensa español, que jugó tanto de lateral derecho como en el centro del campo durante el partido, se apresuró a desmentir cualquier insinuación de que el equipo de Diego Simeone les hubiera regalado la victoria. García insistió en que la victoria se había conseguido gracias a la pura garra y a la profesionalidad.
«Sabíamos lo que veníamos a hacer aquí, aunque ellos quisieran restarle importancia», afirmó García. «Son jugadores de alto nivel. Algunos dirán que han salido a regalarnos el partido, pero hemos tenido que sufrir para conseguirlo. Estamos contentos por ello».
Aprovechar el tropiezo del Real Madrid
El Barcelona saltó al campo sabiendo que una victoria ampliaría su ventaja en lo más alto de la clasificación de La Liga a siete puntos. Tras una actuación decepcionante en el reciente partido de Copa del Rey disputado en el Metropolitano, en el que cayeron por 4-0, García reveló que el equipo utilizó esa experiencia negativa como motivación para asegurarse de no volver a fallar en un partido de gran importancia bajo los focos de Madrid.
«Todo el mundo sabía lo que había pasado por la tarde. Veníamos de un partido aquí que fue un desastre. Sabíamos que, si ganábamos, daríamos un golpe importante», explicó García.
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Barcelona?
Con 76 puntos, el Barça consolida su liderato, mientras que el Atlético se mantiene en cuarta posición con 57 puntos. Este partido no ha sido más que el primer capítulo de una trilogía que continuará en la máxima competición europea, donde los equipos catalán y madrileño volverán a enfrentarse en una eliminatoria que promete ser de alto voltaje en el Camp Nou y en el Metropolitano en la Liga de Campeones. El Barcelona recibirá primero al Atlético el miércoles.