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«Algo tiene que cambiar»: Liam Rosenior ha advertido de que podría estar desbordado en el Chelsea, mientras que una leyenda del club afirma que los propietarios estadounidenses «no entienden» de fútbol
Rosenior lucha por frenar el declive del Chelsea
El ambiente en Stamford Bridge se está volviendo cada vez más sombrío tras una pésima racha de cuatro derrotas consecutivas. Desde que asumió el cargo en enero, tras el despido de Enzo Maresca, Rosenior ha dirigido 19 partidos, pero su luna de miel ha llegado definitivamente a su fin. Entre las últimas goleadas encajadas destacan la derrota por 5-2 a domicilio y la de 3-0 en casa ante el París Saint-Germain, que supuso su eliminación de la Liga de Campeones en octavos de final. Tras la derrota por 3-0 del fin de semana en la Premier League a manos del Everton, el equipo ocupa la sexta posición de la tabla con 48 puntos. Ahora se encuentra a seis puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, lo que complica enormemente sus opciones de clasificarse para las competiciones europeas.
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Un paso adelante desde Estrasburgo
Según Petit, el principal problema que afecta al equipo londinense es su frágil zaga, tal y como declaró a BetGoat: «El principal problema del Chelsea es probablemente la defensa. Tienen muchos, muchos problemas, pero el principal es la defensa. Encajan demasiados goles. Han perdido demasiados partidos en casa y probablemente sean uno de los equipos más mediocres en casa de la Premier League. Creo que están en el puesto 12.º o 13.º de la tabla en casa».
Sustituir a Maresca ha resultado difícil, y el francés añadió: «Creo que la dimensión del Estrasburgo encaja perfectamente con Rosenior. Darle la responsabilidad de un club tan grande como el Chelsea es un paso enorme, especialmente tras tomar las riendas tras la marcha de Enzo Maresca del club».
Se advierte a los propietarios estadounidenses que se centren en sus negocios
El excentrocampista dirigió duras críticas hacia la directiva del club, insinuando que anteponen los intereses comerciales a los triunfos deportivos. En una valoración mordaz, Petit declaró: «No tengo ni idea de si se va a quedar al final de la temporada, pero, para ser sincero, algo tiene que cambiar. Creo que los propietarios estadounidenses deben entender que les respetamos, y yo tengo un enorme respeto por quienes ponen el dinero sobre la mesa, pero al final, no metan las narices en asuntos que no entienden».
Insistió en que tratar el fútbol estrictamente como un negocio está alejando a los aficionados. «El fútbol es algo serio para muchísima gente, y vosotros estáis intentando hacer negocios todo el tiempo, lo que significa que los aficionados del Chelsea están hartos de ello. No quieren negocios en el club, quieren éxitos».
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Ingenuidad táctica y falta de visión
Esta falta de rumbo parece estar pasando factura psicológicamente a una plantilla agotada mentalmente. Petit cuestionó la estrategia general y preguntó: «Desde el inicio de la temporada, ¿cuál es la visión, también en lo deportivo, con el entrenador? ¿Cuál es la visión? ¿Cómo vamos a jugar?».
Esto quedó brutalmente al descubierto contra el PSG. Petit se mostró desconcertado por las decisiones del entrenador y afirmó: «Cuando ves a Rosenior contra el PSG y jugaron con tres en la zaga, vamos. ¿Has visto contra qué equipo estás jugando? ¿Quiénes son los delanteros del París Saint-Germain? Esos tipos te matan. Uno contra uno, te matan. ¿Y tú juegas con tres en la zaga? ¿En serio?».