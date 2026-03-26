«Mi intuición me dice que algo no va bien cuando le miro a la cara. Le aconsejaría que se tomara un respiro», comentó Sammer en el programa «Sammer y Basile: el Hagedorn-Talk», al ser preguntado por el exitoso entrenador español.
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«Algo no va bien»: un antiguo compañero del FC Bayern cree que Guardiola dará un golpe de efecto en el Manchester City
Aunque el técnico de 58 años se «alegró mucho» por Guardiola tras la reciente victoria por 2-0 en la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal, tiene claro que el entrenador del City debería dimitir al final de la temporada actual por su propio bien.
Sammer y Guardiola se conocen de su etapa conjunta en el FC Bayern. El exjugador de la selección alemana ocupó el cargo de director deportivo del campeón alemán entre 2012 y 2016, mientras que el español fue el entrenador del equipo muniqués entre 2013 y 2016. «Hemos trabajado juntos maravillosamente durante tres años», elogió Sammer la forma de ser del técnico de 55 años.
Guardiola tiene un contrato con el Manchester City vigente hasta 2027, pero en las últimas semanas y meses han circulado repetidamente rumores de que el catalán podría dejar el cargo un año antes de lo previsto y ceder el puesto a otra persona tras diez años en el equipo azul celeste.
- AFP
Guardiola y el Manchester City están pasando por una temporada difícil
Se barajan como posibles sucesores su antiguo asistente, Enzo Maresca (46), y Xabi Alonso (44). Ambos se encuentran actualmente sin trabajo tras haber sido despedidos del Chelsea y del Real Madrid, respectivamente, a principios de año. Sin embargo, al menos Alonso estaría más interesado en una posible incorporación a su antiguo club, el Liverpool, y estaría «dispuesto» a aceptar el cargo si Arne Slot tuviera que dejar el puesto al final de la temporada.
En lo deportivo, al igual que los Reds, la temporada del ManCity está siendo bastante irregular. En la liga, la diferencia con el líder, el Arsenal, es de nueve puntos, aunque aún tiene un partido más por disputar que su rival. En la Liga de Campeones, por su parte, la aventura terminó ya en octavos de final tras dos actuaciones decepcionantes contra el Real Madrid.
Además de la victoria en la Copa de la Liga, la FA Cup sigue siendo la última oportunidad de ganar un título. Allí, los Skyblues se enfrentarán al Liverpool el 4 de abril en los cuartos de final.
Pep Guardiola: sus estadísticas en el Manchester City
Partidos
Victorias
Empates
Derrotas
Puntos por partido
582
415
75
92
2,27