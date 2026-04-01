¡Algo así nunca se había visto en el fútbol alemán! Un club tradicional toma una curiosa decisión contra el RB Leipzig

A petición de la Agencia Alemana dePrensa (dpa), el Leipzig no quiso pronunciarse sobre esta decisión, que probablemente sea única en el fútbol alemán. El resentimiento del equipo de la Liga Regional hacia el club financiado por el fabricante de refrescos Red Bull no es, en absoluto, algo nuevo. Además, en el ámbito de la afición, el RBL es odiado en todo el país debido a la comercialización que está desplazando las tradiciones.

Sin embargo, sí que había existido una relación entre el HFC y el RB Leipzig. No fue hasta el invierno cuando Halle solicitó si, debido a sus propias malas condiciones por las bajas temperaturas, se podían utilizar las instalaciones climatizadas de Leipzig para entrenar, y obtuvo una respuesta afirmativa. Además, algunos jugadores se han movido entre ambos clubes, incluso en calidad de cedidos.

Por su parte, el rival local, el BSG Chemie Leipzig, no se suma a la iniciativa. El club comunicó a la dpa que no tiene previsto presentar ninguna iniciativa para una posible resolución. Al igual que el Rot-Weiß Erfurt y el Lok Leipzig, el equipo de la Liga Regional también aprovechó las condiciones de entrenamiento, mucho mejores, del RB tras la llegada del invierno.