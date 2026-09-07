¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup FinalGetty Images Sport

Traducido por

Alexis Vega y Helinho impulsan al Toluca ante Monterrey para convertirse en el primer campeón de la Liga MX en la ampliada Leagues Cup

Toluca vs Monterrey
Toluca
Monterrey
Leagues Cup

Alexis Vega y Helinho marcaron a ambos lados del descanso y el Toluca superó con comodidad al Monterrey por 2-0 en una enérgica final de la Leagues Cup en Houston. El triunfo amplía la dominante racha de Antonio Mohamed, con seis títulos del Toluca en 15 meses, y convierte al club en el primer equipo de la Liga MX en levantar el trofeo desde que la competición adoptó su formato ampliado en 2023.

  • Helinho, TolucaGOAL

    La racha de victorias continúa

    El Toluca puso fin a una sequía de títulos de 15 años con Mohamed en 2025. Desde entonces, se ha convertido en un ganador en serie. Y en Houston, tuvo que agradecer a Alexis Vega que le diera un comienzo inmejorable.

    El delantero culminó una gran jugada de los Diablos Rojos en el minuto 4. Monterrey fue creciendo en el partido, con ocho disparos y 14 toques en el área rival antes del descanso. También terminó imponiéndose al Toluca en la posesión, pero el equipo de Mohamed se mostró conforme con proteger su ventaja y buscar más al contraataque. Ese planteamiento dio sus frutos en el minuto 70, cuando Helinho asestó el golpe definitivo.


    • Anuncios
  • Toluca v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Historia hecha

    Desde que la MLS y la Liga MX ampliaron la Leagues Cup en 2023, los clubes de la MLS habían dominado en gran medida las últimas rondas, ganando tres títulos consecutivos. Pero ese éxito vino acompañado de dudas sobre la ventaja de jugar en casa, ya que todos los partidos de esas ediciones se disputaron en Estados Unidos o Canadá.

    Eso cambió este verano, cuando a los tres clubes mejor clasificados de la Liga MX se les permitió albergar partidos en México. Si eso ayudó a inclinar la balanza es discutible, pero el cambio en los resultados fue evidente: los cuatro semifinalistas fueron de la Liga MX. Y cuando sonó el pitido final en Texas, el Toluca fue el último equipo en pie.


  • imago-sport-1082332667.jpgZUMA Press Wire

    Vega, nombrado mejor jugador

    El éxito de Vega no se limitó a la final. El delantero marcó cuatro goles durante el camino de Toluca hacia el título, coronando su torneo con el premio al Mejor Jugador.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Club America v Monterrey - Leagues Cup SemifinalGetty Images Sport

    ¿Qué viene después?

    El Toluca reanuda su campaña en la Liga MX cuando se enfrente al Atlas en casa el 12 de septiembre. El subcampeón Monterrey también juega ese mismo día y recibe a Tigres.

Liga MX
Toluca crest
Toluca
TOL
Atlas crest
Atlas
ATL
Liga MX
Monterrey crest
Monterrey
MON
Tigres crest
Tigres
TIG