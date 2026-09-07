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Alexis Vega y Helinho impulsan al Toluca ante Monterrey para convertirse en el primer campeón de la Liga MX en la ampliada Leagues Cup
- GOAL
La racha de victorias continúa
El Toluca puso fin a una sequía de títulos de 15 años con Mohamed en 2025. Desde entonces, se ha convertido en un ganador en serie. Y en Houston, tuvo que agradecer a Alexis Vega que le diera un comienzo inmejorable.
El delantero culminó una gran jugada de los Diablos Rojos en el minuto 4. Monterrey fue creciendo en el partido, con ocho disparos y 14 toques en el área rival antes del descanso. También terminó imponiéndose al Toluca en la posesión, pero el equipo de Mohamed se mostró conforme con proteger su ventaja y buscar más al contraataque. Ese planteamiento dio sus frutos en el minuto 70, cuando Helinho asestó el golpe definitivo.
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Historia hecha
Desde que la MLS y la Liga MX ampliaron la Leagues Cup en 2023, los clubes de la MLS habían dominado en gran medida las últimas rondas, ganando tres títulos consecutivos. Pero ese éxito vino acompañado de dudas sobre la ventaja de jugar en casa, ya que todos los partidos de esas ediciones se disputaron en Estados Unidos o Canadá.
Eso cambió este verano, cuando a los tres clubes mejor clasificados de la Liga MX se les permitió albergar partidos en México. Si eso ayudó a inclinar la balanza es discutible, pero el cambio en los resultados fue evidente: los cuatro semifinalistas fueron de la Liga MX. Y cuando sonó el pitido final en Texas, el Toluca fue el último equipo en pie.
- ZUMA Press Wire
Vega, nombrado mejor jugador
El éxito de Vega no se limitó a la final. El delantero marcó cuatro goles durante el camino de Toluca hacia el título, coronando su torneo con el premio al Mejor Jugador.
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¿Qué viene después?
El Toluca reanuda su campaña en la Liga MX cuando se enfrente al Atlas en casa el 12 de septiembre. El subcampeón Monterrey también juega ese mismo día y recibe a Tigres.
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