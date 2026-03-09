Alexis Mac Allister afirma que no hay negociaciones contractuales con el Liverpool mientras el argentino aborda su futuro en Anfield

La actualización sobre la situación de Mac Allister llega poco después de que el Liverpool confirmara que su compañero en el centro del campo, Ryan Gravenberch, ha comprometido su futuro con el club. Gravenberch firmó una nueva extensión de contrato a largo plazo a principios de esta semana, recompensando al internacional holandés por su consistencia y desarrollo dentro de la estructura del Liverpool desde su llegada procedente del Bayern de Múnich.

Mac Allister no tardó en mostrar su apoyo a su compañero, reconociendo el importante papel que Gravenberch ha desempeñado en los éxitos anteriores del club. «Quiero felicitar a Ryan, porque es muy bueno para él y se lo merece», declaró el centrocampista. «Ha sido un jugador muy importante para nosotros en la temporada en la que ganamos la Premier League, lo cual no es nada fácil, así que le felicito».