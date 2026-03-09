Getty Images Sport
Alexis Mac Allister afirma que no hay negociaciones contractuales con el Liverpool mientras el argentino aborda su futuro en Anfield
Mac Allister, tranquilo sobre su futuro en Anfield
El internacional argentino tiene actualmente un contrato a largo plazo que no expira hasta el verano de 2028. Aunque se han revisado los contratos de otros miembros clave de la plantilla, Mac Allister insiste en que la falta de movimiento en su propio contrato no es motivo de preocupación, ya que se centra en su rendimiento en el campo. «No estamos negociando el contrato, pero no tengo prisa», explicó. «Es solo un hecho».
Elogios por el nuevo contrato de Gravenberch
La actualización sobre la situación de Mac Allister llega poco después de que el Liverpool confirmara que su compañero en el centro del campo, Ryan Gravenberch, ha comprometido su futuro con el club. Gravenberch firmó una nueva extensión de contrato a largo plazo a principios de esta semana, recompensando al internacional holandés por su consistencia y desarrollo dentro de la estructura del Liverpool desde su llegada procedente del Bayern de Múnich.
Mac Allister no tardó en mostrar su apoyo a su compañero, reconociendo el importante papel que Gravenberch ha desempeñado en los éxitos anteriores del club. «Quiero felicitar a Ryan, porque es muy bueno para él y se lo merece», declaró el centrocampista. «Ha sido un jugador muy importante para nosotros en la temporada en la que ganamos la Premier League, lo cual no es nada fácil, así que le felicito».
La mirada puesta en la gloria de la Champions League
Actualmente en Estambul, antes del crucial encuentro de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Galatasaray, Mac Allister centra su atención en los trofeos europeos. Los Reds buscan conseguir un resultado positivo contra el gigante turco, que ya causó problemas al equipo de la Premier League durante la fase de liga de la competición rediseñada.
Tras haber conquistado el mundo con Argentina, el centrocampista está ansioso por añadir el trofeo más prestigioso del fútbol de clubes a su brillante currículum. «Es mi sueño en este momento», dijo sobre la posibilidad de ganar la Liga de Campeones. «Es año de Mundial, así que ¿por qué no ganarlo dos veces? Pero la Liga de Campeones es un objetivo importante esta temporada».
Periodo de transición en el Liverpool
La situación contractual de Mac Allister refleja un periodo de cambios más amplio en Anfield tras un intento decepcionante de defender su título de la Premier League. Dado que se espera que el club se mantenga activo en la próxima ventana de fichajes para reforzar la plantilla, la jerarquía está equilibrando la retención de las estrellas actuales con la necesidad de caras nuevas para revitalizar el equipo.
Aunque la duración del nuevo contrato de Gravenberch no se ha revelado oficialmente, es una señal de la intención del Liverpool de asegurar su talento principal a largo plazo. Por ahora, Mac Allister sigue siendo un pilar fundamental de esos planes, aunque las negociaciones formales sobre su propio futuro aún no han cobrado protagonismo debido a la apretada agenda competitiva del club y a los esfuerzos de reconstrucción.
