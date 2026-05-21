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Alexia Putellas GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Alexia Putellas ha recuperado su mejor nivel. Llevar al Barcelona a ganar la Liga de Campeones femenina le garantizará su tercer Balón de Oro

Liga de Campeones
Barcelona
A. Putellas
Barcelona vs OL Lyonnes
Women's football
FEATURES

Cuando el Barcelona ganó el mes pasado su séptimo título consecutivo de la Liga F, Alexia Putellas recordó las numerosas dudas que se habían planteado sobre su equipo antes de que comenzara la temporada. Las restricciones económicas complicaron el mercado de fichajes y obligaron al club a competir con una plantilla reducida en cuatro frentes, lo que llevó a muchos a preguntarse cómo les iría, sobre todo en la Liga de Campeones. Estar de nuevo en la final del sábado y a una sola victoria del póker es la mejor respuesta.

Con 41 victorias en 45 partidos y solo una derrota, el Barça ha conquistado la Liga, la Supercopa de España y, el pasado fin de semana, la Copa de la Reina. Estos logros muestran que los problemas externos no han afectado la confianza del equipo. Así lo mostró la reacción de Putellas en una entrevista con 3Cat, cuando el reportero le recordó a la doble ganadora del Balón de Oro los comentarios de la pretemporada.

«Nunca hemos dudado de nosotras mismas», respondió Putellas con una sonrisa irónica. «Todo el ruido que viene de fuera no es más que ruido».

Hay varias razones por las que el Barça ha prosperado pese a la situación, algunas de las cuales habrían tumbado a otros equipos de élite. Destacan una cantera en auge —con jóvenes como Clara Serrajordi y Aicha Camara— y la acertada captación de talentos, como Esmee Brugts, Vicky López y Sydney Scherteinleib.

Sin embargo, por encima de todo destaca la forma de Putellas, sobresaliente toda la temporada bajo la presión de la campaña 2025-26 y con opciones reales a un tercer Balón de Oro.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    En forma y lleno de energía

    Putellas brilló la temporada pasada: marcó 27 goles y dio 21 asistencias. Ayudó al Barça a lograr el triplete nacional y a llegar a la final de la Liga de Campeones, además de liderar a la selección española a la final del Europeo 2025. En una carrera muy reñida por el Balón de Oro, con solo 118 votos de diferencia entre las cuatro primeras, pocos habrían envidiado su victoria.

    Lograrlo tenía aún más mérito si se recuerda que, a punto de empezar la Euro 2022, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior que la apartó de ese torneo, de casi toda la campaña siguiente y la limitó en la Copa del Mundo Femenina de 2023, ganada por España. Con algunas molestias que se alargaron hasta la 2023-24, el curso pasado fue el primero completo de Putellas desde sus dos Balones de Oro consecutivos (2021 y 2022), y pareció estar jugando el mejor fútbol de su carrera.

    • Anuncios
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Mayor responsabilidad

    Putellas mantiene su nivel en la temporada 2025-26, donde aún más responsabilidad recae sobre ella y varias compañeras. La plantilla se redujo por restricciones económicas el pasado verano.

    Mientras el primer equipo masculino volvía a tener problemas para fichar, el femenino solo incorporó a la internacional española Laia Alexiandri, gratis desde el Manchester City.

    En cambio, se marcharon veteranas como Ingrid Engen, Ellie Roebuck, Fridolina Rolfo, Bruna Vilamala y Jana Fernández, además de canteranas como Onyeka Gamero, Martina Fernández, Alba Cano y Lucía Corrales, cuyos traspasos a equipos de primera división de Inglaterra y Estados Unidos reportaron indemnizaciones al club.

    Así, el Barça quedó con un plantel de 21 jugadoras para afrontar cuatro competiciones. Entre ellas estaban Serrajordi y Camacha, que debutaban como integrantes fijas del primer equipo. Putellas y otras referentes debían asumir el liderazgo para que la temporada fuera especial.

  • FC Barcelona v Oud-Heverlee Leuven - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Un sinfín de obstáculos

    Un poco de suerte con las lesiones habría ayudado, pero el Barça tampoco la tuvo.

    Aitana Bonmati, reciente ganadora de su tercer Balón de Oro, estuvo cinco meses de baja por una fractura en la pierna; Patri Guijarro, posiblemente la mejor mediocampista defensiva del mundo, se perdió tres meses por una fractura por estrés en el pie; Aleixandri, único fichaje del verano, se perdió lo que restaba de curso por rotura del ligamento cruzado anterior; la portera Cata Coll estuvo seis semanas de baja por un problema de rodilla; y la central Mapi León permaneció dos meses inactiva tras una operación en la misma articulación.

    A estas bajas se suman ausencias más breves, como las de Ona Batlle y Ewa Pajor, que se perdieron un mes de competición al inicio del curso. Todos los equipos sufren lesiones, pero estas se suceden más rápido y golpean más fuerte cuando la plantilla es corta, como en el caso del Barça.

  • Dar un paso adelante

    En los momentos clave, otras jugadoras deben dar un paso al frente y Putellas lo ha hecho de forma brillante. Acostumbrada a jugar junto a Guijarro y Bonmati en el centro del campo, especialmente en los partidos más importantes, la capitana de 32 años ha mostrado todas sus cualidades.

    Sus números lo confirman: con 21 goles y 12 asistencias esta temporada, ha contribuido a que el Barça conquiste tres títulos. Destacó su doblete en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern y su hat-trick de goles y asistencias en los tres clásicos de marzo.

    Ninguna jugadora ha participado en más goles en la Liga de Campeones este curso: 14 tantos y asistencias en 10 partidos, tres más que su más cercana perseguidora.

  • Esmee Brugts Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Las contribuciones del capitán

    El liderazgo de Putellas ha sido clave en la temporada del Barça, especialmente por las lesiones, la incorporación de jóvenes y la necesidad de que otras con menos experiencia asuman más responsabilidad.

    «Es una jugadora que siempre intenta ayudar a las demás chicas, para sacar lo mejor de ellas», dijo el mes pasado Esmee Brugts, lateral izquierda del Barça de 23 años, sobre Putellas. «En los partidos se ve que es una líder, pero también en los entrenamientos: siempre exige el 100 % a todas, empezando por ella misma. Es un ejemplo.

    «Yo hablo mucho con ella, ya que jugamos por el mismo lado, y sus pequeños consejos me ayudan mucho en los partidos. Cuando hablo de que las jugadoras con experiencia asuman roles de liderazgo, ella es, por supuesto, el principal ejemplo. Me tranquiliza jugar a su lado y me da la confianza para hacer un buen partido».

    Un liderazgo intangible pero decisivo, que no debe obviarse al valorar el impacto de Putellas este año.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Todo está listo

    ¿Conquistará la Liga de Campeones? Putellas ya jugó la final perdida ante el Arsenal y ahora quiere ganar al Lyon.

    Además, el futuro de Putellas es incierto. La futbolista de 32 años acaba contrato este verano y, aunque podría extenderlo un año, los rumores crecen con la apertura del mercado. El London City Lionesses, equipo de la Women’s Super League con gran poderío económico, es el más vinculado a Putellas, quien ha desmentido los rumores al destacar su concentración en los partidos y su amor por el Barça.

    De ser su último partido, qué mejor despedida que un triunfo en la Liga de Campeones. Si las catalanas vencen al Lyon, se espera que Putellas sea clave. En la final de 2024 marcó en el añadido para sellar el título, y en 2022 anotó el único gol de su equipo en la final perdida. Este domingo podría despedirse con otro trofeo y, de paso, con el Balón de Oro.

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