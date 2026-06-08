¡Alexia Putellas ficha por la WSL! La dos veces ganadora del Balón de Oro llega a un acuerdo con las Lionesses de London City tras dejar el Barcelona

Desde hace meses se rumorea sobre un posible fichaje de Putellas por el London City. Su contrato con el Barça vencía este verano y, en busca de un nuevo reto, decidió marcharse.

Según Mundo Deportivo, rechazó al Arsenal, Chelsea, Manchester City y United, así como ofertas de Centroamérica y Arabia Saudí, pues buscaba un destino que no fuera rival del Barça.

Aunque se mencionó la NWSL, el London City Lionesses siempre pareció el favorito y, según The Guardian, ya acordó las condiciones personales con la jugadora.