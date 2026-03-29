Alexia Putellas, entre las goleadoras, en la goleada del Barcelona Femenino al Real Madrid, que prácticamente le asegura su SÉPTIMO título consecutivo de la Liga F

Las visitantes siguieron asfixiando a la defensa local tras el descanso. A los seis minutos de la segunda parte, Caroline Graham Hansen hizo gala de su excepcional habilidad en el regate para eludir a su marcadora y centrar el balón al área. Putellas no falló y, con total tranquilidad, anotó el segundo gol de su equipo en la noche. Este tanto tuvo un gran peso histórico, ya que supuso el gol número 100 que el Barcelona ha marcado contra el Madrid desde que el club de la capital absorbiera oficialmente al CD Tacon. La capitana sigue siendo una pesadilla para las merengues, ampliando aún más su impresionante récord como máxima goleadora de todos los tiempos en la historia del Clásico.