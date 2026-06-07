L'Équipe: «89 años esperando a un alemán: tras la eliminación de Jannik Sinner en segunda ronda, Zverev, claro favorito, cumplió las expectativas durante las dos semanas del torneo».

Le Figaro: «Tras una final de infarto, Alexander Zverev vence a sus demonios y gana su primer título de Grand Slam».

La Gazzetta dello Sport: «Un magnífico Cobolli no basta, ¡Roland Garros es de Zverev! Flavio le lleva al quinto set, pero luego cede. Sascha termina el partido entre lágrimas y abraza a su amigo Flavio. Italia queda a la espera de un nuevo campeón tras Pietrangeli, Panatta y Sinner».

Tuttosport: «El cuento de hadas termina en el quinto set: Roland Garros es para el alemán. En el set decisivo, Zverev dominó y ganó tal y como había empezado».