Alexander Zverev contra Arthur Fils, vea hoy el tenis en directo en televisión en abierto: ¿quién retransmite los cuartos de final del Indian Wells Masters por televisión y en directo?

Alexander Zverev se enfrentará al francés Arthur Fils en los cuartos de final del BNP Paribas Open en Indian Wells. Aquí, en SPOX, te contamos cómo puedes seguir el partido en directo por televisión y en streaming.

En octavos de final, Zverev se impuso con autoridad por 6-3 y 6-4 al estadounidense Frances Tiafoe. Ahora le espera hoy jueves, 12 de marzo, el duelo de cuartos de final contra Arthur Fils. 

¡SPOX te dice dónde puedes ver el partido en directo!

    Para seguir en directo y en su totalidad el BNP Paribas Open de Indian Wells y los cuartos de final de hoy, necesitas una suscripción al servicio de streaming TennisTV. Pero Sky también tiene los derechos de retransmisión del torneo. Allí, los partidos se emiten a diario en el canal lineal Sky Sport Tennis. Además, todos los partidos están disponibles en directo a través de las plataformas SkyQ y WOW.

    • Encuentro: Alexander Zverev contra Arthur Fils
    • Competición: BNP Paribas Open Indian Wells
    • Ronda: cuartos de final
    • Fecha: 12/03/2026
    • Hora: por determinar
    • TV y retransmisión en directo: TennisTV, Sky, SkyGo, WOW

  • Alexander Zverev contra Arthur Fils, ver tenis hoy en directo en televisión en abierto: ¿quién retransmite los cuartos de final del Indian Wells Masters por televisión y en directo? - El calendario

    • Clasificación: del 2 al 3 de marzo de 2026
    • 1.ª ronda: del 4 al 5 de marzo de 2026
    • 2.ª ronda: del 6 al 7 de marzo de 2026
    • Tercera ronda: del 8 al 9 de marzo de 2026
    • Octavos de final: del 10 al 11 de marzo de 2026
    • Cuartos de final: 12 de marzo de 2026
    • Semifinales: del 13 al 14 de marzo de 2026
    • Final femenina: 14 de marzo de 2026
    • Final masculina: 15 de marzo de 2026
